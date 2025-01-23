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Windows'ta yeni kullanıcı nasıl oluşturulur? Windows'ta yeni kullanıcı açma

Ferhan Petek Ferhan Petek
07.01.2025 00:33
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Microsoft tarafından piyasaya sürülen Windows, dünyadaki en etkin, en popüler işletim sistemleri arasında yer alır. Kullanıcılarına birçok imkan ve düzenli olarak güncellemeler sunan Windows işletim sistemi kullanıcısı olmak için çeşitli adımları yerine getirmek gerekir.

Windows'ta yeni kullanıcı nasıl oluşturulur? Windows'ta yeni kullanıcı açma

Windows kullanıcılarının hesapları olur. Yeni bir kullanıcının hesap açması da cihazda yeni bir kişisel alan oluşturmak anlamına gelir. Bu durum da bir bilgisayarı birden fazla kişinin kullanması, kullanıcılar arsındaki erişim düzeylerinin kontrol edilebilmesi, kişiselleştirilmiş deneyimden yararlanılabilmesi gibi çeşitli durumlar içerir.

Windows'ta yeni kullanıcı nasıl oluşturulur?

Windows’ta yeni kullanıcılar oluşturmak kullanımı hem daha güvenli hem de daha düzenli bir hâle getirir. Kişisel dosyalar ve ayarların korunması için de gereklidir. Ayrıca aile üyeleri ya da arkadaşların her biri için ayrı ayrı hesapların açılması ve kendi hesapları üzerinden çalışması ve cihazı kullanması da mümkün olur.

Windows'ta yeni kullanıcı açmak bir cihazın üzerinde farklı kişilerin kendi hesaplarını ve ayarlarını kullanabilmeleri için de önemlidir. Yeni kullanıcı hesabı oluşturarak her kişinin cihaz üzerinde ayrı bir alana sahip olması sağlanır.

Bir kişinin Windows işletim sisteminde yeni kullanıcı hesabı oluşturabilmesi için şu adımları takip etmesi yeterli olacaktır:

  • "Başlat" menüsüne tıklanarak "Ayarlar" menüsüne gidilir.
  • "Dişli simgesi" bulunan "Ayarlar" sekmesinden "Hesaplar" kısmına girilir.
  • Hesaplar menüsünde sol kısımda "Aile ve Diğer kullanıcılar" ya da sadece "Diğer kullanıcılar" yazan kısım tıklanır.
  • Sağ tarafta yer alan “Bu bilgisayara başka birini ekle” butonu tıklanarak yeni kullanıcı oluşturulur.
  • Yeni kullanıcı oluşturabilmek için Microsoft hesabı ile giriş yapmak istenip istenmediği seçilmelidir. Eğer Microsoft hesabı kullanılmayacaksa "hesap bilgilerini bilmeyen biri için" seçeneği tıklanmalıdır. Bu sayede yerel bir hesap oluşturulur.
  • Yeni kullanıcı için bir kullanıcı adı ve şifre belirlenerek ilgili yerlere girilir. Microsoft hesabı ya da yerel hesap kullanılabilir.
  • Kullanıcı oluşturulurken standart kullanıcı ya da yönetici seçeneklerinden biri seçilmelidir. Yönetici hesabı bilgisayarın yönetim ayarlarını yapabilir ancak diğer hesap türü yalnızca normal kullanım haklarına sahip olur.
Anahtar Kelimeler:
windows
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