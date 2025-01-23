Windows'ta yeni kullanıcı nasıl oluşturulur? Windows'ta yeni kullanıcı açma

Windows kullanıcılarının hesapları olur. Yeni bir kullanıcının hesap açması da cihazda yeni bir kişisel alan oluşturmak anlamına gelir. Bu durum da bir bilgisayarı birden fazla kişinin kullanması, kullanıcılar arsındaki erişim düzeylerinin kontrol edilebilmesi, kişiselleştirilmiş deneyimden yararlanılabilmesi gibi çeşitli durumlar içerir.

Windows'ta yeni kullanıcı nasıl oluşturulur?

Windows’ta yeni kullanıcılar oluşturmak kullanımı hem daha güvenli hem de daha düzenli bir hâle getirir. Kişisel dosyalar ve ayarların korunması için de gereklidir. Ayrıca aile üyeleri ya da arkadaşların her biri için ayrı ayrı hesapların açılması ve kendi hesapları üzerinden çalışması ve cihazı kullanması da mümkün olur.

Windows'ta yeni kullanıcı açmak bir cihazın üzerinde farklı kişilerin kendi hesaplarını ve ayarlarını kullanabilmeleri için de önemlidir. Yeni kullanıcı hesabı oluşturarak her kişinin cihaz üzerinde ayrı bir alana sahip olması sağlanır.

Bir kişinin Windows işletim sisteminde yeni kullanıcı hesabı oluşturabilmesi için şu adımları takip etmesi yeterli olacaktır: