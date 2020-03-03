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Windows'taki bu sorun ekranı ortadan ikiye ayırıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.03.2020 15:50 | Son Güncelleme

Microsoft tarafından desteği kesilen Windows 7'de yeni bir can sıkıcı sorun ortaya çıktı. Bu sorun nedeniyle Windows 7 kullanan bilgisayarlar deyim yerindeyse çöküyor. İşte Windows 7'deki o can sıkıcı sorun ve Microsoft'un soruna çözümü...

Windows'taki bu sorun ekranı ortadan ikiye ayırıyor!

Windows 7'nin fişi Microsoft tarafından geçtiğimiz günlerde çekildi. Microsoft Windows 10 ve Windows 8'e rağmen hala popüler bir şekilde kullanılan Windows 7 kullanıcılarından Windows 10'a geçmelerini istedi. Fakat bazı kullanıcılar Windows 7'den vazgeçmedi. Bu durum kullanıcıların Microsoft tarafından artık desteklenmeyen Windows 7'de sıkıntı yaşamalarına yol açtı. Bu zamana kadar çeşitli sıkıntılarla başa çıkmaya çalışan Windows 7 kullanıcıları, geçtiğimiz gün ortaya çıkan sorunla birlikte ne yapacağını iyice şaşırdı.

WİNDOWS 7 EKRANI ORTADAN İKİYE AYIRDI

Windows 7 kullanan bazı kullanıcılar, Windows 7 bilgisayarlarında ilginç bir sorunla karşılaştı. Bu sorunda Windows 7 yüklü bilgisayarlar aniden meşhur mavi ekrana düşüyor ve ekranı tam ortadan ikiye ayırıyor. Bu soruna Microsoft tarafından eklenen çözüm ise yine ekranda yer alıyor. Bizzat Microsoft tarafından eklenen ekrandaki notta kullanıcıdan işletim sistemini daha yeni bir Windows sürümüyle değiştirmesi tavsiye ediliyor.

Microsoft Windows 7

MİCROSOFT AÇIKLAMA YAPMADI AMA...

Microsoft'tan söz konusu sorun hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Microsoft'un çözüm önerisi kulağa hiç de kötü gelmiyor. Bu yüzden siz de Windows 7 kullanıyor ve böyle bir sorunla karşılaşıyorsanız en yakın zamanda Windows 8'e veya Windows 10'a geçseniz iyi bir seçim yapmış olursunuz.

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