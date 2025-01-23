Windows'tan iPhone'a nasıl dosya gönderilir? Windows'tan iPhone'a dosya atma

Bir Windows işletim sistemli cihazdan herhangi türdeki bir dosya, MacOS ya da başka bir işletim sistemine sahip olan cihazlara taşınabilir ya da kopyalanabilir. Windows işletim sistemi olan cihazdaki dosyaları iPhone bir cihaza aktarabilmek de mümkündür. Bu işlem için çeşitli yöntemler ve adımlar kullanılabilir. Gönderilecek olan dosyanın fotoğraf, müzik dosyası, video, belge ya da başka bir türü ya da içeriği bulunabilir.
Windows'tan iPhone'a dosya atmak için birkaç yöntem bulunur. Bu yöntemlerden bazıları ve uygulama adımları şu şekildedir:
iTunes kullanarak dosya gönderme işlemi yapmak için:
Bulut adı verilen depolama servisleri kullanılarak da dosya gönderme ya da kopyalama işlemi yapılabilir. Bu işlem için ise şu adımlar takip edilmelidir:
Bulut servisi kullanılan yöntemde cihazlar arasında dosya aktarımı için herhangi bir kabloya gereksinim duyulmaz ancak sadece internet bağlantısının her iki cihazda da yer alması gerekliliği bulunur. Bunlar dışında e-posta yolu ile dosya göndermek de mümkün olur.