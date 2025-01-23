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Windows'tan iPhone'a nasıl dosya gönderilir? Windows'tan iPhone'a dosya atma

Ferhan Petek Ferhan Petek
07.01.2025 02:48
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Dünyanın en popüler işletim sistemlerinden biri olarak kabul edilen ve çok fazla sayıda kullanıcısı olan Windows işletim sistemine sahip olan kullanıcılar, cihazlarındaki çeşitli dosyaları, belgeleri ya da farklı içerikleri, farklı işletim sistemi kullanılan cihazlara da kolaylıkla aktarabilirler.

Windows'tan iPhone'a nasıl dosya gönderilir? Windows'tan iPhone'a dosya atma

Bir Windows işletim sistemli cihazdan herhangi türdeki bir dosya, MacOS ya da başka bir işletim sistemine sahip olan cihazlara taşınabilir ya da kopyalanabilir. Windows işletim sistemi olan cihazdaki dosyaları iPhone bir cihaza aktarabilmek de mümkündür. Bu işlem için çeşitli yöntemler ve adımlar kullanılabilir. Gönderilecek olan dosyanın fotoğraf, müzik dosyası, video, belge ya da başka bir türü ya da içeriği bulunabilir.

Windows'tan iPhone'a nasıl dosya gönderilir?

Windows'tan iPhone'a dosya atmak için birkaç yöntem bulunur. Bu yöntemlerden bazıları ve uygulama adımları şu şekildedir:

iTunes kullanarak dosya gönderme işlemi yapmak için:

  • Eğer cihazda iTunes yüklü değilse önce Apple’nin resmi internet adresinden indirilip kurulmalıdır.
  • iPhone cihazı bir USB kablo aracılığı ile Windows cihaza bağlanır.
  • iTunes açılır.
  • Sağ üst kısımda iPhone’un simgesine tıklanır.
  • İlgili olan uygulama seçilir ve ekle butonuna tıklanarak aktarılacak dosya seçilir.
  • Dosya aktarma işlemi sona erdikten sonra iPhone güvenli bir biçimde cihazdan çıkartılır.

Bulut adı verilen depolama servisleri kullanılarak da dosya gönderme ya da kopyalama işlemi yapılabilir. Bu işlem için ise şu adımlar takip edilmelidir:

  • Cihaza Google Drive, Dropbox ya da One Drive ya da benzeri bulut servis uygulaması yoksa indirilir ve yüklenir. Bu uygulamanın her iki cihazda da bulunması gerekir.
  • Aktarım ya da kopyalama yapmak için seçilen dosyalar bulut servisine yüklenir.
  • iPhone cihazda bulut servisi açılır.
  • Bulut servise yüklenen dosyalar burada görüntülenir ve istenen dosya seçilerek indirilir.

Bulut servisi kullanılan yöntemde cihazlar arasında dosya aktarımı için herhangi bir kabloya gereksinim duyulmaz ancak sadece internet bağlantısının her iki cihazda da yer alması gerekliliği bulunur. Bunlar dışında e-posta yolu ile dosya göndermek de mümkün olur.

Anahtar Kelimeler:
windows
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