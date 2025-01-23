Windows'tan Mac'e nasıl dosya aktarılır? Windows'tan Mac'e dosya aktarımı

Windows işletim sistemi ile çalışan bir bilgisayardan ya da cihazdan başka bir cihaza ya da bilgisayara, örneğin Mac işletim sistemi bulunan bir cihaza çeşitli dosyalar taşınabilir ya da kopyalanabilir. Bu işlem Windows’tan Mac’a dosya aktarımı olarak adlandırılır. Bir cihazda ya da bilgisayarda depolanmış olan dosyalar, belgeler ya da diğer farklı içerikler başka bir işletim sisteminin kullanıldığı cihaza aktarılabilir. Cihazlar arası veri senkronizasyonu ya da geçiş süreci için bu işlem kullanılabildiği gibi yeni bir cihaz için de aktarma işlemi yapma gereksinimi doğabilir.

Windows'tan Mac'e nasıl dosya aktarılır?

Eğer Windows kullanıcıları Mac işletim sistemi bulunan bir cihaza dosya aktarmak istiyorsa bu işlem için çeşitli adımlar kullanabilir. Bu adımlar şu şekildedir:

USB bellek ya da harici hard disk Windows işletim sistemi bulunan cihaza takılır.

Windows’ta dosyalar seçilir.

USB belleğe ya da harici diske kopyalama işlemi yapılır.

USB bellek güvenli bir biçimde Windows işletim sistemi olan cihazdan çıkartılır.

Disk Mac cihaza takılır.

Mac üzerinde USB’den ya da diskten dosyalar kopyalanarak Windows'tan Mac'e dosya aktarımı işlemi tamamlanır.

Bu adımlar dışında ağ üzerinden de dosya paylaşımı ve aktarımı gerçekleştirebilmek mümkündür. Bunun için bir internet bağlantısı gerekir. Şu adımlar uygulanarak kopyalama ya da taşıma işlemi gerçekleştirilir:

Windows işletim sistemli cihazdaki dosyalar etkinleştirilir ve erişim izinleri verilir.

Ağ ve Paylaşım merkezi üzerinden dosya paylaşımı ayarı açılır.

Mac cihazda Finder açılır.

Git menüsündeki Ağ seçeneği tıklanır.

Windows cihaz seçilir ve paylaşılan dosyalara erişilerek kopyalama işlemi yapılır.

Ayrıca bulut depolama sistemi kullanılarak dosya aktarımı gerçekleştirilebilir. Bu yöntemi kullanmak için de internet bağlantısı gereklidir. Eğer mümkünse ve dosya boyutları buna izin veriyorsa e-mail yolu ile de dosya gönderilebilir.