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  4. Windows'un 32 Bit veya 64 Bit olması performansı etkiler mi?

Windows'un 32 Bit veya 64 Bit olması performansı etkiler mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.09.2020 18:55 | Son Güncelleme

32 bit işletim sistemlerini geride bırakalı çok oluyor ancak yine de karşımıza çıkmaya devam eden bir bilgisayar karmaşası olan bit değerinin karşılaştırmasını halen yapılıyor. Kullanımı pratik bazı programların 64 bit versiyonları olmamasına rağmen onlardan vazgeçemiyoruz. Peki bu sistemimizin performansını etkiliyor mu? Aradaki farkı basit ama tatmin edici cevaplarla anlatmaya çalıştık.

Windows'un 32 Bit veya 64 Bit olması performansı etkiler mi?

64 bit işletim sistemleri ne gibi farklar ortaya koyuyor?
32 bit program kullanmak sorun çıkartır mı?
64 bit işletim sistemine geçmek gerekiyor mu?
Ya da en basit anlamıyla ikisi arasında ki fark nedir?

İşte hepsinin cevabı...


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