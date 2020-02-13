Windows'un bir çilesi daha Windows 10X ile son buluyor!

Windows güncellemeleri yeri geldiğinde hepimizin sinirini bozabiliyor, hiç olmadık bir anda güncelleme uyarısı ile karşılaşabiliyoruz. En kritik anlarda böyle bir uyarı ile karşılaşmak bazen insanın canını oldukça sıkabiliyor. İşin sıkıcı kısmı bir yana güncellemenin tamamlanması da hayli zaman alıyor. Hal böyle olunca çoğu Windows kullanıcısı, sistemini güncellemeye yanaşmıyor, 'boş bir zamanımda yaparım' diyerek belki de ciddi bir güvenlik açığının kapatıldığını güncellemeyi boş geçiyor. Fakat, Microsoft'un çift ekranlı cihazlarda çalışan işletim sistemi Windows 10X ile bu durum artık tarihe karışıyor.

WİNDOWS 10X GÜNCELLEMELERİ ARTIK ZAMANINIZI ÇALMAYACAK

Windows 10X ile birlikte artık Windows güncellemelerini yüklemek oldukça kısalacak. Bu aşamada telaffuz edilen rakam ise Windows 10X'in güncellemeleri sadece 90 saniye. Yani, güncelleme indirildikten sonra Windows 10X'in güncellenmesi sadece 90 saniyenizi alacak. Böylece Windows güncellemeleri değerli vaktinizi daha fazla almayacak.

UYUMLULUK VURGUSU YAPILMIŞTI

Microsoft Surface Duo ile birlikte tanıtılan Windows 10X'in zaten uyumluluk konusunda öne çıkan bir sistem olacağı tahmin ediliyordu. Güncellemelerin 90 saniye içerisinde yüklenebiliyor olması ise bunu doğrular nitelikte. Ancak Windows 10X hakkındaki en doğru gelişmeleri önümüzdeki aylarda bizzat Microsoft'un resmi açıklamalarıyla öğreneceğiz.



