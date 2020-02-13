HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Windows'un bir çilesi daha Windows 10X ile son buluyor!

Windows'un bir çilesi daha Windows 10X ile son buluyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.02.2020 17:28 | Son Güncelleme

Microsoft Windows 10X işletim sistemi, herkesin derdine çare olacak. Surface Duo gibi çift ekranlı cihazlar için geliştirilen Windows 10X, yayınlanan güncellemeleri sadece 90 saniye içerisinde yükleyecek. Böylece Windows güncellemeleri bir çile olmaktan çıkacak.

Windows'un bir çilesi daha Windows 10X ile son buluyor!

Windows güncellemeleri yeri geldiğinde hepimizin sinirini bozabiliyor, hiç olmadık bir anda güncelleme uyarısı ile karşılaşabiliyoruz. En kritik anlarda böyle bir uyarı ile karşılaşmak bazen insanın canını oldukça sıkabiliyor. İşin sıkıcı kısmı bir yana güncellemenin tamamlanması da hayli zaman alıyor. Hal böyle olunca çoğu Windows kullanıcısı, sistemini güncellemeye yanaşmıyor, 'boş bir zamanımda yaparım' diyerek belki de ciddi bir güvenlik açığının kapatıldığını güncellemeyi boş geçiyor. Fakat, Microsoft'un çift ekranlı cihazlarda çalışan işletim sistemi Windows 10X ile bu durum artık tarihe karışıyor.

WİNDOWS 10X GÜNCELLEMELERİ ARTIK ZAMANINIZI ÇALMAYACAK

Windows 10X ile birlikte artık Windows güncellemelerini yüklemek oldukça kısalacak. Bu aşamada telaffuz edilen rakam ise Windows 10X'in güncellemeleri sadece 90 saniye. Yani, güncelleme indirildikten sonra Windows 10X'in güncellenmesi sadece 90 saniyenizi alacak. Böylece Windows güncellemeleri değerli vaktinizi daha fazla almayacak.

windows

UYUMLULUK VURGUSU YAPILMIŞTI

Microsoft Surface Duo ile birlikte tanıtılan Windows 10X'in zaten uyumluluk konusunda öne çıkan bir sistem olacağı tahmin ediliyordu. Güncellemelerin 90 saniye içerisinde yüklenebiliyor olması ise bunu doğrular nitelikte. Ancak Windows 10X hakkındaki en doğru gelişmeleri önümüzdeki aylarda bizzat Microsoft'un resmi açıklamalarıyla öğreneceğiz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov! Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov!
Intel Core i7-10700K AMD'yi bile şaşırtacak! Bakın nasıl...Intel Core i7-10700K AMD'yi bile şaşırtacak! Bakın nasıl...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows Windows 10X Windows güncelleme Surface Duo

En Çok Okunan Haberler

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

3 KHK iptal edildi

3 KHK iptal edildi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Volkswagen’in 'sosis' başarısı otomobili geçti!

Volkswagen’in 'sosis' başarısı otomobili geçti!

Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Intel Core i7-10700K AMD'yi bile şaşırtacak! Bakın nasıl...

Intel Core i7-10700K AMD'yi bile şaşırtacak! Bakın nasıl...

SpaceX her yerde aradığı o ismi NASA'da buldu!

SpaceX her yerde aradığı o ismi NASA'da buldu!

Huawei ve Turkcell güçlerini birleştirdi, bir ilke imza attı!

Huawei ve Turkcell güçlerini birleştirdi, bir ilke imza attı!

Bulgaristan'dan Volkswagen'e mesaj: 'Biz de buradayız'

Bulgaristan'dan Volkswagen'e yeni fabrika mesajı!

Xiaomi Mi 10 tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 10'nun özellikleri ve fiyatı

Xiaomi uzun pil ömrüne sahip Xiaomi Mi 10'u tanıttı!

Merakla beklenen Xiaomi Mi 10 Pro tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 10 Pro'nun özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 10 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.