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Windows’un yeni sürümü 24 Haziran’da tanıtılacak

05.06.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft geçen hafta Build sırasında yeni nesil Windows’u tanıttıktan sonra, işletim sisteminin yeni sürümünü 24 Haziran’da Doğu 11:00’de resmi olarak açıklayacağını duyurdu.

Windows’un yeni sürümü 24 Haziran’da tanıtılacak

Build’de Nadella, son birkaç aydır yeni işletim sistemini test ettiğini söyledi. “Bugün her Windows geliştiricisi için daha fazla fırsat yaratacağız ve uygulamalar oluşturmak, dağıtmak ve bunlardan para kazanmak için en yenilikçi, yeni, açık platform arayan her yaratıcıyı memnuniyetle karşılayacağız.” Nadella bu sözlerle muhtemelen geliştiricilerin uygulamalarını tüketicilere ulaştırmasını kolaylaştırabilecek bir Windows Mağazası güncellemesinin söylentilerine atıfta bulunuyor.  Geçen yıl şirket, potansiyel olarak Chrome OS‘ye daha güçlü bir rakip oluşturmak için 10X odağını tek ekranlı cihazlara kaydırdı. Şimdi Microsoft, bazı 10X özelliklerini Windows 10’a uygun hale getirmeyi planlıyor.

Peki Microsoft, Windows 10′dan sonra nereye gidebilir? 2015’te piyasaya sürüldüğünde, Windows 7 ve 8’in en iyi özelliklerinin harika bir kombinasyonu olduğunu fark ettim. İlki temiz masaüstüne sahipti ve ikincisi ek dokunmatik ekran akıllıları vardı. Windows 10 aynı zamanda Microsoft’un 2014’te CEO görevini Steve Ballmer’dan devralan Nadella yönetiminde ne kadar farklı olduğunun ilk önemli işaretiydi. Özellikle, Windows 10’un bir yıl boyunca ücretsiz olacağını ve Microsoft’un her yeni sürüm için önceki ücretlendirme stratejisinden büyük bir geri dönüş olacağını duyurdu. Bunu yaparak Nadella, kullanıcıları Windows 7 ve 8’den geçmeye teşvik ederek Windows 10’u modern uygulamalar geliştirmek isteyen geliştiriciler için daha uygun bir platform haline getirdi.

Lenovo’nun hantal Yoga Kitapları dışında henüz gerçekten çift ekranlı pek çok PC görmedik, bu nedenle Microsoft’un daha fazla PC üreticisini bu sıçramayı yapmaya teşvik etmesi için kapı sonuna kadar açık. Mevcut işletim sistemi Surface Pro X gibi amiral gemisi donanımları geride tuttuğundan, şirketin ARM cihazları için Windows desteği üzerinde de çalışması gerekiyor. Apple bilgisayarlarını başarıyla ARM tabanlı M1 yongalarına taşıdığına göre, top Microsoft’un sahasında.

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Anahtar Kelimeler:
windows 10 Microsoft
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