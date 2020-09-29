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Windows XP kaynak kodları torrent sitelerine düştü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.09.2020 12:37 | Son Güncelleme

Windows XP 2001 yılında piyasaya çıktıktan sonra piyasada hemen hemen kullanılan tek işletim sistemi olmuştu. Microsoft bu işletim sistemini geliştirerek yeni sürümlerini piyasaya sürse de alışkanlıklarından veya XP’nin cazibesinden kurtulamayanlar bu işletim sistemini kullanmaya devam etti ve ediyor.

Windows XP kaynak kodları torrent sitelerine düştü

Ancak bilindiği üzere Microsoft Windows XP işletim sistemine desteğini yani güncellemeleri 2014 yılında sonlandırmıştı. Biraz sahipsiz gözükmesine yol açsa da kaynak kodlarını paylaşacak değil. Paylaşmasına gerek kalmadan da bu kodlar sızdırıldı. Şimdi birçok torrent sitesinden indirilebiliyor. Birkaç torrent sitesi indirme bağlantılarını kaldırmış olsa da, yenilerinin hızla yayıldı.

Özellikle devlet kurumları bu işletim sistemini tercih ederken, bu devlet kurumları bu sızdırılma ile beraber de büyük tehlike altında olduğu söyleniyor. Microsoft bu kurumları olduğunca yeni sürümlerine yönlendirmeye başladı.

Firmaların bir an önce bu işletim sistemi yerine şu an aktif olarak kullanılan Windows 10 sürümüne geçmesi öneriliyor.

WİNDOWS XP KULLANIM ORANI

NetMarketShare araştırmasına göre Microsoft’un en güncel sürümü olan Windows 10 yüzde 56,42’lik gibi yüzde 50’den bile fazla kullanıma sahip. İkinci kim diye soracak olursanız hayır, Macos X değil, yine bir Microsoft ürünü olan Windows 7 yer alıyor. Windows 7, %26,03’lük bir pazar payıyla Windows 10'u takip ediyor.

Milenyum çağıyla 2001 yılında kullanıma sunulan Windows XP‘nin pazar payı ise %1,26. 19 yıllık bir işletim sistemi için gerçekten önemli bir başarı öyle ki ondan daha sonra çıkarılan Windows 8 %0,57, ChromeOS %0,42 ve Windows Vista %0,12’lik pazar paylarına sahip. Apple’ın MacOS X 10.15'i ise %3,49 bir pazar payıyla öne çıkıyor.

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