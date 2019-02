Wings For Life World Run omurilik felcine umut olmaya devam ediyor

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için düzenlenecek Wings For Life World Run 2019’un lansman toplantısı İstanbul’da yapıldı. TOFD Başkanı Ramazan Baş, çeşitli nedenlerden ötürü Türkiye’de her yıl ortalama 2 bin 500 kişinin omurilik felçlisi olduğunu söyledi.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 5 Mayıs’ta tüm dünyada aynı anda koşulan Wings For Life World Run 2019’a Türkiye’de yine İzmir ev sahipliği yapacak. Fonladığı araştırmalar sayesinde bir omurilik felçlisinin desteksiz adım atmaya başladığı Wings for Life Vakfı’nın en özel organizasyonlarından birinin duyurusu İstanbul’da, Burcu Esmersoy’un sunumu ve Wings For Life Vakfı CEO’su Anita Gerhardter, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, TOFD Başkanı Ramazan Baş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin katılımıyla İstanbul’da yapıldı. Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Wings For Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford desteğiyle Türkiye’de İzmir’de koşulacak. Tüm dünyada aynı anda başlayacak koşunun duyurusu ise bugün İstanbul’da gerçekleşen bir basın toplantısı ile yapıldı.