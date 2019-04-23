Wings for Life World Run'da yakalama aracını Yağız Avcı kullanacak

İSTANBUL (AA) - Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs'ta tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019’da, Ford Kuga yakalama aracının direksiyonunda Red Bull sporcusu Yağız Avcı olacak.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs'ta tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford desteğiyle İzmir’de koşulacak.

"Koşamayanlar için koş" sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run 2019 için Türkiye’de Ford Kuga yakalama aracının direksiyonuna Red Bull sporcusu Yağız Avcı geçecek.

Önündeki binlerce insanı daha uzağa koşmaya motive edecek yakalama aracını kullanacak Avcı, 2017 Avrupa Ralli Kupası’nın yanı sıra 5 kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olmuştu.

- Ford Kuga yakalama aracının yakaladığı son kişi koşunun galibi olacak

Ralli parkurlarındaki hızıyla dikkati çeken Avcı, bu kez en fazla 35 kilometre hıza ulaşabilecek. Yakalama aracını dünyada David Coulthard, Max Verstappen ve Carlos Sainz gibi ünlü pilotlar da kullanmıştı.

Benzersiz formatıyla katılımcılara farklı bir deneyim sunan koşuda, Ford Kuga yakalama aracının geçtiği son koşucu, koşunun birincisi olacak. 5 Mayıs'ta yakalama aracı sürücüleri, koşu başladıktan yarım saat sonra hareket edecek ve ne kadar süre ile nereye kadar süreceklerini bilmeden parkurda katılımcıları kovalamaya başlayacak.

Ford Kuga yakalama aracının yakaladığı son kişi ise koşunun galibi olacak.

