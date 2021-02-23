Winnie Harlow herkesin içinde üstsüz kaldı! Umursamadı

Moda dünyasında "bedensel olumlama" akımının öncülerinden biri olan Winnie Harlow hafta sonunu Meksika'ta çekimde geçirdi.Tanıtım yüzü olduğu bir firmanın kataloğunda görev alan 26 yaşındaki Harlow, Tulum kentindeki çekimlerde objektiflere takıldı.

Plaj kıyafetleri tanıtan Winnie Harlow; bir ara da kendisine masaj yapılırken poz verdi.

O anlarda ünlü model, bir yandan işini yaparken bir yandan da çalışmanın yorgunluğunu üzerinden attı. Bir süredir Kylie Kuzma ile birlikte olan Harlow, çekimin tamamlanmasından sonra giyinip kaldığı otelin yolunu tuttu.

HASTALIĞI DÖRT YAŞINDA ORTAYA ÇIKTI

Gerçek adı Chantalle Brown- Young olan Harlow moda dünyasında son dönemde etkinliğini giderek hissettiren "bedensel olumlama" akımının da öncülerinden. Henüz 4 yaşında küçük bir çocukken, tenin yer yer renk değiştirmesine neden olan vitiligo adlı bir hastalığa yakalanan Harlow, bunun hayatını şekillendirirken önünde bir engel olmasına izin vermedi.

Röportajlarında, okuldayken arkadaşlarının kendisini "zebra" diye çağırdığını belirten Winnie Harlow, sosyal medyadaki bir paylaşımının ardından da kendisini Michael Jackson'a benzeten alaylı yorumlar aldı. Fakat bunlara da "Beni bir ikona benzettiğiniz için teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

