HABER

Wipha tayfunu Vietnam’ı vurdu: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Asya ülkelerinden Vietnam’ın kuzeyini vuran Wipha tayfunu sebebiyle en az 5 kişi ölürken, 13 kişiden de haber alınamıyor.Vietnam Tabii Afet Önleme Merkez Komisyonu tarafından yayınlanan ön raporda, ülkenin kuzey kesimin vuran Wipha tayfununda en az 5 kişinin öldüğü, yüzlerce evin zarar gördüğü, 13 kişiden de haber alınamadığı belirtildi.

Asya ülkelerinden Vietnam’ın kuzeyini vuran Wipha tayfunu sebebiyle en az 5 kişi ölürken, 13 kişiden de haber alınamıyor.
Vietnam Tabii Afet Önleme Merkez Komisyonu tarafından yayınlanan ön raporda, ülkenin kuzey kesimin vuran Wipha tayfununda en az 5 kişinin öldüğü, yüzlerce evin zarar gördüğü, 13 kişiden de haber alınamadığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun fırtına tarafından tamamen tahrip edilen Quan Son kasabasından olduğu öğrenildi.
Wipha tayfununun Perşembe gecesi Ha Long Körfezi’nde bulunan UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilen Quang Ninh eyaletinde meydana geldiği hatırlatıldı. Tropikal yağmurların Pazar günü ulaştığı başkent Hanoi’de de pek çok su baskını ve taşkınlara neden oldu. Acil durumda kalan bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için 800 kadar askeri personel kuzeydoğu bölgesine kaydırıldı.
Öte yandan, toprak kayması ve taşkın olabileceği konusunda bölge halkı uyarıldı.

PARTNERCanlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!Canlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!
Romanya Donanması'nın 81 yaşındaki askeri gemisi İstanbul'dan ayrıldıRomanya Donanması'nın 81 yaşındaki askeri gemisi İstanbul'dan ayrıldı
Gönüllü kuaförler bayram öncesi çocuklara öyle bir jest yaptı kiGönüllü kuaförler bayram öncesi çocuklara öyle bir jest yaptı ki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Geleceğe borcumuz var

Geleceğe borcumuz var

A 101 Aktüel 8 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Kıvrımlı televizyonlar ve kurbanlık satışı

A 101'de 8 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

Emekli, dul ve yetimleri dolandırarak 20 milyon lira kazanmışlar!

Emekli, dul ve yetimleri dolandırarak 20 milyon lira kazanmışlar!

Nusaybin’de el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 asker yaralı

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Zeynep için devreye girdi

Küçük Zeynep'e Erdoğan'dan müjdeli haber!

Önce trafik levhasına, ardından duvara çarptı!

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.