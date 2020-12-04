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Wisconsin Eyalet Mahkemesi Trump’ın İtiraz Davasını Görüşmeyecek

04.12.2020 01:11 | Son Güncelleme:
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Wisconsin Eyalet Mahkemesi Trump’ın İtiraz Davasını Görüşmeyecek

Wisconsin Eyalet Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın kampanya ekibinin 3 Kasım seçimlerindeki eyalette sonuçlara itirazını görüşmeyi reddetti

Wisconsin Eyalet Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın seçim ekibinin 3 Kasım seçimlerindeki eyalette sonuçlara itirazını görüşmeyi reddetti.

Mahkeme itirazı reddetme gerekçesinde, tarafların davayı daha alt mahkemelerde açabileceğine işaret etti. Trump’ın kampanya ekibinin bunu yapıp yapmayacağı henüz net değil.

Trump’ın ekibi, Wisconsin eyaletinde Demokrat Partili seçmen nüfusunun en yoğun olduğu iki ilçede kullanılan 221 bin 323 oyun geçersiz sayılması için dava açmıştı. Trump'ın Biden'a yaklaşık 20 bin 700 oy farkıyla mağlup olduğu Wisconsin'de başlattığı bu hukuk mücadelesinden zaferle çıkma olasılığı zaten düşük görülüyordu.

Wisconsin’in Demokrat Partili Valisi Tony Evers ve eyalet Seçim Komisyonu Başkanı hafta başında Biden'ı seçimin galibi ve eyaletin 10 Seçiciler Kurulu oyunun sahibi olarak tescillemişti.

Trump seçimlerin üzerinden bir ay geçmesine rağmen hala sonuçları kabul etmiş değil ve yolsuzluklar yapıldığı iddiasıyla çeşitli eyaletlerde peş peşe davalar açtı. Ancak bugüne kadar bu davaların çoğu başarısızlıkla sonuçlandı.

Dava dilekçesinde, Wisconsin seçim yetkililerine oy pusulalarının eksik olan kısımlarını doldurma talimatı verildiği, posta yoluyla oy kullanma işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı gibi iddialar yer alıyordu.

Dilekçede ayrıca, Madison kentinde seçim yetkililerinin düzenlediği ve oy kullanma noktaları yerine şehir parklarında oy pusulalarını kabul ettikleri etkinliklerin eyalet yasalarına aykırı olduğu iddia ediliyordu.

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