Wisconsin Eyalet Mahkemesi Trump’ın İtiraz Davasını Görüşmeyecek

Wisconsin Eyalet Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın seçim ekibinin 3 Kasım seçimlerindeki eyalette sonuçlara itirazını görüşmeyi reddetti.

Mahkeme itirazı reddetme gerekçesinde, tarafların davayı daha alt mahkemelerde açabileceğine işaret etti. Trump’ın kampanya ekibinin bunu yapıp yapmayacağı henüz net değil.

Trump’ın ekibi, Wisconsin eyaletinde Demokrat Partili seçmen nüfusunun en yoğun olduğu iki ilçede kullanılan 221 bin 323 oyun geçersiz sayılması için dava açmıştı. Trump'ın Biden'a yaklaşık 20 bin 700 oy farkıyla mağlup olduğu Wisconsin'de başlattığı bu hukuk mücadelesinden zaferle çıkma olasılığı zaten düşük görülüyordu.

Wisconsin’in Demokrat Partili Valisi Tony Evers ve eyalet Seçim Komisyonu Başkanı hafta başında Biden'ı seçimin galibi ve eyaletin 10 Seçiciler Kurulu oyunun sahibi olarak tescillemişti.

Trump seçimlerin üzerinden bir ay geçmesine rağmen hala sonuçları kabul etmiş değil ve yolsuzluklar yapıldığı iddiasıyla çeşitli eyaletlerde peş peşe davalar açtı. Ancak bugüne kadar bu davaların çoğu başarısızlıkla sonuçlandı.