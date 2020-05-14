Wisconsin Yüksek Mahkemesi ''Evde Kal'' Talimatını İptal Etti

Wisconsin Eyalet Yüksek Mahkemesi, Demokrat Partili Vali Tony Evers'ın ''evde kalma'' talimatını iptal etti. Wisconsin Yüksek Mahkemesi, buna gerekçe olarak, Vali Evers'ın talimatın geçerlilik süresini eyalet meclisine danışmadan bir ay daha uzatarak yetki sahasının dışına çıkmasını gösterdi.

3'e karşı 4 oyla alınan karar, Wisconsin eyaletinin yeniden açılması, yani birçok faaliyetin yeniden başlaması anlamına geliyor. Buna göre insan topluluklarına getirilen kişi sayısı kısıtlaması kalkacak, eyalet sakinleri istedikleri gibi seyahat edebilecek, restoran ve barlar dahil kapanan iş yerleri açılacak. Wisconsin eyaletinde içki satışı yapılan mekanları temsil eden ticari örgüt The Tavern League of Wisconsin, internet sitesi üzerinden üyelerine yaptığı duyuruda, ''DERHAL açılabilirsiniz!'' ifadesini kullandı.

Ancak Wisconsin Yüksek Mahkemesi, Vali Evers'ın talimatında okulların kapatılmasına olanak tanıyan maddeyi kaldırmadı. Yerel idari birimlerse kendi sağlık kısıtlamalarını uygulamaya devam edebilecek. Örneğin Wisconsin eyaletinin başkenti Madison'ın bağlı olduğu Dane İlçesi, eyalet çapında geçerli olan talimatın büyük çoğunluğunu kapsayan bir talimat yayınladı. Milwaukee kenti sağlık yetkilileriyse Mart ayı sonunda yürürlüğe giren ''evde kalma'' talimatının hala geçerli olduğunu hatırlattı.