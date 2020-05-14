Wisconsin Yüksek Mahkemesi ''Evde Kal'' Talimatını İptal Etti

Wisconsin Eyalet Yüksek Mahkemesi, Demokrat Partili Vali Tony Evers'ın ''evde kalma'' talimatını iptal etti. Wisconsin Yüksek Mahkemesi, buna gerekçe olarak, Vali Evers'ın talimatın geçerlilik süresini eyalet meclisine danışmadan bir ay daha uzatarak yetki sahasının dışına çıkmasını gösterdi.
3'e karşı 4 oyla alınan karar, Wisconsin eyaletinin yeniden açılması, yani birçok faaliyetin yeniden başlaması anlamına geliyor. Buna göre insan topluluklarına getirilen kişi sayısı kısıtlaması kalkacak, eyalet sakinleri istedikleri gibi seyahat edebilecek, restoran ve barlar dahil kapanan iş yerleri açılacak. Wisconsin eyaletinde içki satışı yapılan mekanları temsil eden ticari örgüt The Tavern League of Wisconsin, internet sitesi üzerinden üyelerine yaptığı duyuruda, ''DERHAL açılabilirsiniz!'' ifadesini kullandı.
Ancak Wisconsin Yüksek Mahkemesi, Vali Evers'ın talimatında okulların kapatılmasına olanak tanıyan maddeyi kaldırmadı. Yerel idari birimlerse kendi sağlık kısıtlamalarını uygulamaya devam edebilecek. Örneğin Wisconsin eyaletinin başkenti Madison'ın bağlı olduğu Dane İlçesi, eyalet çapında geçerli olan talimatın büyük çoğunluğunu kapsayan bir talimat yayınladı. Milwaukee kenti sağlık yetkilileriyse Mart ayı sonunda yürürlüğe giren ''evde kalma'' talimatının hala geçerli olduğunu hatırlattı.
Mahkemenin kararına öfkeyle tepki veren Vali Tony Evers, eyaletin Corona virüsüyle mücadeleyi başarıyla yönettiğini söyledi. Mahkeme kararının birçok ilçenin kendi kısıtlamalarını getirmesine yol açacağını kaydeden Vali Evers, farklı talimatların yürürlükte olmasının karmaşa yaratacağını, bunun da salgının yayılmasına yol açacağını söyledi.
Evers, ''Bugün Cumhuriyetçi meclis üyeleri eyaletin Yüksek Mahkemesi'nin dört üyesini eyaleti karmaşaya sürüklemeye ikna etti. Hiçbir plan hazırlamadılar. İnsanların hastalanacağına hiç şüphe yok. Bu karmaşanın nedeni Cumhuriyetçilerdir'' dedi.
Wisconsin eyaletinin Demokrat Partili Valisi Tony Evers, ilk ''evde kalma'' talimatını Mart ayında vermiş, talimatla birlikte okullar ve önceliği olmayan iş yerleri kapatılmıştı. Talimatın 24 Nisan'da kaldırılması bekleniyordu. Ancak Tony Evers'ın atadığı Eyalet Sağlık Dairesi Başkanı Andrea Palm, talimatın süresini 26 Mayıs'a kadar uzatmıştı.
Cumhuriyetçi Partili eyalet meclisi üyeleri, Eyalet Yüksek Mahkemesi'nden, talimatın süresinin uzatılmasını engellemesini talep etti. Bu talebin gerekçesi, Sağlık Dairesi Başkanı Andrea Palm'ın yetki sahasının sınırlarını aşması ve talimatın geçerlilik süresinin uzatılmasının yasama organının onayını gerektiren bir durum olması. Vali Evers ise bu gerekçeye, eyalet yasalarının, bulaşıcı hastalıkları kontrol altına almak amacıyla derhal uygulamaya konması için yürütme organına geniş yetki sahası tanıdığını savunarak karşılık verdi.
Marquette Üniversitesi Hukuk Fakültesi anketine göre Wisconsin eyaletinde yaşayan her 10 kişiden 8'i Vali Evers'ın ''evde daha güvende'' talimatını destekliyor. Bu oran, Mart ayında yüzde 86'ydı.
Öte yandan Cumhuriyetçi Partililerse herhangi bir alternatif plan açıklamadı. Eyaletin ticaret odası, tüm iş yerlerinin açılmasını ancak yüksek risk barındıran işletmelerde kişisel koruyucu ekipman kullanılmasını önerdi.
Kararı temyize götürme imkanı olmadığını kaydeden Vali Evers, bir acil durum talimatı hazırlayacaklarını, ancak sürecin çok karmaşık olması nedeniyle taslağı hazırlamaya iki haftadan önce başlanamayacağını söyledi.
Vali Evers, ''O esnada eyaletteki 72 ilçe kendi başına buyruk şekilde hareket edecek. Ülkede böylesi bir karmaşa içinde olan bir eyalet olduğuna inanamıyorum'' dedi.
Wisconsin eyaletindeki Cumhuriyetçi Partililer, 2018 valilik seçimlerinde Cumhuriyetçi Vali Scott Walker'ı mağlup ettiğinden bu yana Demokrat Tony Evers'ı zayıflatmaya çalışıyor.