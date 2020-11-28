Wisconsin’daki Yeniden Sayımda Biden Arayı Daha da Açtı Wisconsin'daki Yeniden Sayımda Biden Arayı Daha da Açtı

ABD’de Wisconsin eyaletinin en büyük ilçesinde Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasının talebiyle yapılan yeniden sayım Cuma günü tamamlandı. Yeniden sayımın ardından Joe Biden arayı daha da açtı. Resmi olmayan sonuçlara göre Seçilmiş Başkan ilan edilen Demokrat Joe Biden, hem Wisconsin eyaletini hem de yeniden sayımın yapıldığı Milwaukee ilçesini kazanmıştı.

Milwaukee’de 460 civarındaki toplam oyların yeniden sayımı neticesinde, Biden daha öncekinden 257 daha fazla oy daha elde ederken, Trump’ın hanesineyse 125 oy eklendi. Böylece Biden ilçede Trump’la arasındaki farkı 132 oy daha açmış oldu.

Trump’ın kampanyası, Biden’ın Wisconsin’da 20 binin üzerinde oyla kazandığının duyurulması üzerine, eyaletin en kalabalık ve Demokrat eğilimli iki ilçesinde oyların yeniden sayımını talep etmişti. Trump kampanyasına bu iki yeniden sayım 3 milyon dolara mal oldu. Diğer ilçe Dane’de de yeniden sayımın Pazar günü tamamlanması bekleniyor.

3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Biden, başkanlık için gereken 270 Seçici Kurul delegesi oyunu geçerek 306 delegeye ulaştı. Trump ise 232 delegede kaldı. Biden ülke genelindeki toplam oy sayısında da Trump’tan 6 milyonun üzerinde oy topladı.