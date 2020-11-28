Wisconsin’daki Yeniden Sayımda Biden Arayı Daha da Açtı Wisconsin'daki Yeniden Sayımda Biden Arayı Daha da Açtı

ABD’de Wisconsin eyaletinin en büyük ilçesinde Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasının talebiyle yapılan yeniden sayım Cuma günü tamamlandı. Yeniden sayımın ardından Joe Biden arayı daha da açtı. Resmi olmayan sonuçlara göre Seçilmiş Başkan ilan edilen Demokrat Joe Biden, hem Wisconsin eyaletini hem de yeniden sayımın yapıldığı Milwaukee ilçesini kazanmıştı.
Milwaukee’de 460 civarındaki toplam oyların yeniden sayımı neticesinde, Biden daha öncekinden 257 daha fazla oy daha elde ederken, Trump’ın hanesineyse 125 oy eklendi. Böylece Biden ilçede Trump’la arasındaki farkı 132 oy daha açmış oldu.
Trump’ın kampanyası, Biden’ın Wisconsin’da 20 binin üzerinde oyla kazandığının duyurulması üzerine, eyaletin en kalabalık ve Demokrat eğilimli iki ilçesinde oyların yeniden sayımını talep etmişti. Trump kampanyasına bu iki yeniden sayım 3 milyon dolara mal oldu. Diğer ilçe Dane’de de yeniden sayımın Pazar günü tamamlanması bekleniyor.
3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Biden, başkanlık için gereken 270 Seçici Kurul delegesi oyunu geçerek 306 delegeye ulaştı. Trump ise 232 delegede kaldı. Biden ülke genelindeki toplam oy sayısında da Trump’tan 6 milyonun üzerinde oy topladı.
Milwaukee İlçe Sekreteri George Christenson, yeniden sayımın tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Yeniden sayım bizim zaten bildiğimiz bir şeyi yeniden ortaya koydu: Milwaukee ilçesinde seçimler adil, şeffaf, doğru ve güvenli oldu” dedi.
Trump kampanyasının Wisconsin eyaleti genelindeki sonuçlara da hala yasal itiraz başvurusunda bulunması bekleniyor ancak bunun için zaman tükeniyor. Eyaletin Salı gününe kadar başkanlık seçimleri sonuçlarını resmen onaylaması öngörülüyor.
Siber Güvenlik Dairesi Eski Başkanı: “Seçim yolsuzluğu iddiaları gülünç”
Bu arada, seçim güvenliğiyle ilgili açıklamaları nedeniyle Trump tarafından görevine son verilen ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Siber Güvenlik ve Altyapı Dairesi’nin (CISA) eski başkanı Chris Krebs, Trump ve destekçilerinin seçim yolsuzluğu iddialarını “gülünç” olarak niteledi.
CBS televizyonunun 60 Dakika programına konuk olan Krebs, oyları kaydeden makinelerin yabancı ülkelerce manipüle edildiği şeklindeki iddiaların temelsiz olduğunu söyledi.
Trump’ın hukuk ekibinin bu hafta içinde ilişkisini kestiği avukat Sidney Powell, Venezuela’da 2013 yılında ölen eski lider Hugo Chavez için oluşturulan seçim sistemlerinin ABD seçimlerinde de Biden’ın yararına kullanıldığını öne sürmüştü.
Powell ve diğerleri, oyları kaydeden makinelerin, Trump’a verilen oyları Biden’e çevirdiğini ve bazı oy bilgilerinin Almanya’daki servis sağlayıcılarda depolandığını iddia etmişti.
Krebs, “ABD’deki tüm oylar ABD’de sayılmaktadır. Nokta. Herhangi bir makinenin yabancı bir güç tarafından işletildiği yönünde hiçbir kanıt yok” ifadesini kullandı. Bu tür iddialar için “gülünç” diyen Krebs, “Amerikan halkı, oylarına yüzde 100 olarak güvenebilir” dedi.