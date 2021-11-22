HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Wisconsin'de araç Noel kalabalığına daldı: Ölüler var

Wisconsin'de araç Noel kalabalığına daldı: Ölüler var

22.11.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir sürücü, aracını Noel geçidi yapan grubun üzerine sürdü.

Wisconsin'de araç Noel kalabalığına daldı: Ölüler var

Olayda en az 5 kişi hayatını kaybetti.ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir sürücü, Noeli kutlamak için geçit töreni yapan gruba araçla daldı. Waukesha kentinde meydana gelen olayda beş kişi hayatını kaybederken 40 kişi de yaralandı. Ölü sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.

Waukesha Emniyet Müdürü Dan Thompson sürücünün kırmızı renkli SUV ile geçit töreni için konulan güvenlik bariyerlerini aştığını ve ardından aralarında çocukların da olduğu 20'den fazla kişiye çarptığını söyledi. Thompson şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şahsın hangi saiklerle hareket ettiği henüz bilinmiyor. Thompson, bariyerleri aştığı sırada araca polis tarafından ateş açıldığı bilgisini de paylaştı.

İtfaiye Müdürü Steven Howard da daha önce basına yaptığı açıklamada 11 yetişkin ve 12 çocuğun hastanelerde tedavi altına alındığını söylemişti.

Görgü tanıklarının cep telefonuyla çektiği, farklı açılardan çekilen görüntüler medyaya yansıdı. Bir görüntüde kırmızı renkli SUV araç bariyerleri aşarken görülüyor ve bu sırada silah sesleri duyuluyor. Diğer bir görüntüde araç bayrak sallayarak yürüyen gençlerin yanından süratle geçerken görülüyor. Üçüncü bir cep telefonu kaydına ise aracın kortej halinde yürüyen gruba daldığı ve bir bölümünü ezdiği yansıyor.

Katolik okullarına giden öğrencilerin ve "Dans Eden Büyükanneler" adlı bir grubun aracın çarptığı insanlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

AFP, Reuters / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acil durumlarda izinleri var! Bugün başladı, 10 gün sürecekAcil durumlarda izinleri var! Bugün başladı, 10 gün sürecek
PARTNERHamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyorHamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyor
Suudi Arabistan'da şaşırtan görüntü! Her yer beyaza büründüSuudi Arabistan'da şaşırtan görüntü! Her yer beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BDDK'dan Türk Ticaret Bankasına onay!

BDDK'dan Türk Ticaret Bankasına onay!

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde son kabine! Gözler kritik toplantıya çevrildi

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde son kabine! Gözler kritik toplantıya çevrildi

Kılıçdaroğlu: Şimdi gerçekleri öğrenmenizin zamanı

Kılıçdaroğlu: Şimdi gerçekleri öğrenmenizin zamanı

Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgüler

Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgüler

Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı

Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı

Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti! Yaşam savaşını kaybetti

Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti! Yaşam savaşını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.