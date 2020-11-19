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Wisconsin’de İki İlçede Oylar Yeniden Sayılacak

19.11.2020 22:50 | Son Güncelleme:
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Wisconsin’de İki İlçede Oylar Yeniden Sayılacak

Wisconsin Seçim Komisyonu, Başkan Donald Trump’ın talebiyle iki liberal ilçede Perşembe günü 800 binden fazla oy pusulasının yeniden sayılması için talimat verdi

ABD’de Başkan Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden’ın önde gittiği birçok kilit eyalette usulsüzlük iddiasıyla seçim sonuçlarını mahkemeye taşımıştı.

Son olarak Wisconsin Seçim Komisyonu Başkan Donald Trump’ın talebiyle liberal ilçelerde Perşembe günü 800 binden fazla oy pusulasının yeniden sayılması için talimat verdi.

Trump’ın kampanya ekibi yeniden sayım masraflarının karşılanması için 3 milyon dolar verdi. Çarşamba akşamı beş saatten uzun süren hararetli tartışmaların ardından komisyon oyların yeniden sayılmasını kabul etti. Eyaletin seçim komisyonunda 3 Demokrat ve 3 Cumhuriyetçi üye yer alıyor.

Joe Biden’ın az farkla önde olduğu Milwaukee ve Dane ilçelerinde oyların yeniden sayılmasına Cuma günü başlanacak. Oy sayımının 1 Aralık’a kadar sona ermesi gerekiyor. Biden eyaleti 20 bin 608 oyla kazanmıştı. Trump’ın kampanya ekibi bu ilçelerdeki seçim sürecinde usulsüzlük olduğunu iddia ediyor.

Georgia yeniden sayımın ardından sonuçları açıklamaya hazırlanıyor

Oyların yeniden sayıldığı kilit eyaletlerden Georgia’nın ise Perşembe günü Biden’ın galibiyetini onaylaması bekleniyor. Başkan Trump’ın seçim kampanyası, Michigan eyaletindeki davadan ise vazgeçeceğini bildirdi.

Georgia seçim yetkilisi Gabriel Sterling, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada oyların yeniden sayılmasının sona ermek üzere olduğunu ve Biden’ın avantajını koruduğunu belirtti. Sterling oy vermede usulsüzlük iddialarını ‘‘şiddetli bir yanlış yorumlama’’ olarak değerlendirdi.

ABD’de seçimin galibinin belirlenmesi için eyaletlerin nüfusuna göre dağılan Seçiciler Kurulu delegelerinin 306’sının oyunu Biden, 232’sinin oyunu ise Trump kazanmış durumda. Seçimlerde 270 delegenin oyunu kazanan aday zafer elde etmiş oluyor.

Başkan Trump’ın avukatlarından Rudy Giuliani Perşembe günü yaptığı açıklamada seçim sonuçlarına yönelik Michigan eyaletinde açtıkları davayı geri çekeceklerini bildirdi. Eyalet bu hafta Biden’ın seçim zaferini resmen onaylamıştı.

Wayne ilçesinde seçim kurulunun iki Cumhuriyetçi üyesi onay verilmesini engellemiş, ancak kamuoyu tepkisi nedeniyle kararlarından geri dönmüşlerdi.

Daha sonra yeminli ifade veren iki Cumhuriyetçi, Biden’ın zaferini doğrulamaktan vazgeçtiklerini, önceki fikirlerini baskı altında değiştirmek zorunda kaldıklarını bildirmişti. Ancak Michigan eyalet sekreterinin ofisinden yapılan açıklamada bu yeminli ifadenin seçim sonucunun doğrulanmasını etkilemediği belirtildi.

Bu iki Cumhuriyetçi yetkiliden biri olan Monica Palmer, Reuters haber ajansına yazdığı bir mesajda sonucun onaylanmasının ardından Başkan Trump’ın kendisini aradığını doğruladı.

Arizona’nın üst düzey seçim yetkilisi Demokrat Katie Hobbs ise Trump’a seçim sonuçlarına şüphe düşürmeyi bırakması çağrısı yaptı ve ailesiyle birlikte şiddet içeren tehditler aldıklarını bildirdi.

Başkan Trump’ın seçim kampanyasının mahkemeye başvurduğu eyaletlerden biri de Biden’ın 82 bin oyla kazandığı Pennsylvania.

Biden ülke genelinde resmi olmayan sonuçlara göre 5 milyon 800 binden fazla oy farkıyla seçimi kazanmış görünüyor.

Başkan Trump’ın yenilgiyi reddetmesinin Corona virüsüyle mücadele edilen ve 250 binden fazla Amerikalı’nın hayatını kaybettiği bir dönemde, hem kamu sağlığı hem de ulusal güvenliği olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

Bir dizi hukuk firmasının Trump’ın seçim kampanyasının yasal işlemlerinden çekilmesi, seçim sonuçlarının değiştirilmesiyle ilgili hukuki çabaları Trump’ın avukatı Giuliani’nin üstlenmesine neden oldu.

Haber ajansı Reuters’ın, araştırma şirketi Ipsos ile son ortak anketi, Cumhuriyetçiler’in yarısının Trump’ın seçimin meşru galibi olduğu görüşünde olduklarını ortaya koydu.

Amerika’nın en büyük şirketlerinin CEO’ları ise yayınladıkları bir bildiriyle Biden ve Harris ikilisini 3 Kasım seçimlerinin galibi olarak tanıdıklarını bildirdi. Amerikan Hastaneler Birliği, Amerikan Tıp Birliği ve Hemşireler Birliği de Salı günü ortak bir bildiri yayınlayarak Trump yönetiminin Corona virüsü konusundaki tüm hassas bilgileri Biden ile paylaşmasını istedi. Açıklamada aksi halde Amerikalılar’ın hayatlarının tehlikeye sokulacağı uyarısı yapıldı.

Biden iki partiden valilerle bir araya gelecek

Seçilmiş başkan ilan edilen Joe Biden da bugün bir grup Demokrat ve Cumhuriyetçi valiyle çevrimiçi düzenlenen toplantıda bir araya gelecek.

Biden ve yardımcısı Kamala Harris’in planladığı toplantı Ulusal Valiler Derneği liderler heyetiyle yapılacak. Heyette beş Cumhuriyetçi ve dört Demokrat vali yer alıyor. AP haber ajansına göre heyette yer alan Demokratlar’ın tamamı ve Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu Biden’ın seçimin meşru kazananı olduğunu tanımış bulunuyor.

Heyetteki en kıdemli Cumhuriyetçi olan Arkansas Valisi Asa Hutchinson hafta sonunda yaptığı açıklamada, Biden’ın ABD’nin gelecek Başkanı olabileceğini söylemiş ve Trump yönetimine, 20 Ocak’taki yemin törenine kadar Biden’ın göreve hazırlanabilmesi için, istihbarat brifinglerine erişimine izin vermesi çağrısı yapmıştı.

Biden’ın valilerle toplantısı öncesinde Başkan Trump ise kilit eyaletler için yaptığı seçim yolsuzluğu iddialarını Twitter üzerinden devam etti.

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