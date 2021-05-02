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Wisconsin’de Silahlı Saldırı

02.05.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın Wsiconsin eyaletinde silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Saldırgan da polis tarafından öldürüldü. Olayda bir kişi de ağır yaralandı

Wisconsin’de Silahlı Saldırı

Amerika’nın Wsiconsin eyaletinde silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Saldırgan da polis tarafından öldürüldü. Olayda bir kişi de ağır yaralandı.

Silahlı kişi bir gazino restorantta ateş açtı. İki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Polis, olayın hedefli bir saldırı olduğunu düşünüyor.

Saldırganın gazinonun eski bir çalışanı olabileceği kaydediliyor.

Eyalet Valisi Tony Evers olaydan dolayı bir mesaj yayınladı.

Evers, yayınladığı mesajda dualarının bu trajediden etkilnenlerle olduğunu kaydetti.

Amerika’da son dönemde silahlı saldırılar artmış durumda.

Silahlı saldırıların son dönemde artması ülkede silah yasasıyla ilgili tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde daha önce iki silah yasa tasarısı kabul edildi ancak bu yasa tasarıları henüz Senato’nun gündemine gelmiş değil.

Senato’da Demokratlar yasa tasarılarını gündeme getirebilir ancak 100 üyeli Senato’da 50 Cumhuriyetçi 50 Demokrat dağılımı nedeniyle iki yasa tasarısının kabul edilmesi oldukça zor.

Demokratlar’ın 10 Cumhuriyetçi senatörün desteğine ihtiyacı var ancak Cumhuriyetçiler iki yasa tasarısına da karşı görünüyor.

Bu nedenle de Demokratlar yasa tasarılarını henüz Senato’nun gündemine getirmiş değil.

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