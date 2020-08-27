Wisconsin’deki Olayla İlgili 17 Yaşında Bir Beyaz Gözaltında

ABD’nin Wisconsin eyaletinde siyah Jacob Blake’in beyaz bir polis memuru tarafından vurulmasının ardından üç gündür devam eden gösteriler sırasında iki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 17 yaşında beyaz bir genç gözaltına alındı. Kyle Rittenhouse adlı genç, Wisconsin-Illinois eyaleti sınırında bulunan ve olayların merkezi Kenosha kentinden 15 mil uzaklıkta olan Antioch’ta birinci derece cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Rittenhouse’un Illinois eyaletinde cankurtaran olarak çalıştığı belirtiliyor. Wisconsin yasalarına göre 17 yaş ve üzerinde olanlar cezai yargılama sisteminde yetişkin olarak değerlendiriliyor. Facebook’ta polisi öven paylaşımlar 2 kişinin öldüğü ve bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan Rittenhouse’un Facebook sayfasında güvenlik güçlerini öven ve polise destek veren Blue Lives Matter (Mavi Üniformalıların Hayatı Önemlidir) hareketine atıfta bulunan paylaşımlarda bulunduğu belirtiliyor. Bir paylaşımında da elinde saldırı tüfeği tuttuğu görülüyor.

Annesinin paylaştığı bir fotoğrafta da güvenlik güçlerininkine benzer mavi bir üniforma giydiği ve eyalet polislerinin taktığı şapkaya benzer bir şapka taktığı görülüyor. Wisconsin’da iki kişinin hayatını kaybettiği olaylara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, beyaz bir gencin elinde yarı otomatik bir silahla caddede ilerlediği, bir noktada yere düştüğü ve sonrasında da arkasındaki kalabalığa doğru ateş açtığı görülüyor. Olay sırasında silahlı kişinin, “Birisini öldürdüm” dediği anlaşılıyor. Trump: “Federal güvenlik güçlerini gönderiyoruz” Salı gecesi yaşanan olayların ardından Wisconsin Valisi Tony Evers, 500 Ulusal Muhafız gücünün daha gönderilmesine onay verdi. Valilikten yapılan açıklamada takviye Ulusal Muhafız güçlerinin gönderilmesi için başka eyaletlerle de işbirliği içinde olunduğu belirtildi. Wisconsin eyaletinin Demokrat Valisi Tony Evers yaptığı yazılı açıklamada, Böyle bir anlamsız trajedi bir daha yaşanmamalı. Anayasal haklarını kullanmayı tercih edenlerden de bunu güvenli ve barışçı bir şekilde yapmalarını istiyorum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin’deki olaylarla ilgili yaptığı paylaşımda Vali Evers ile görüştüğünü ve kendisinin federal güvenlik güçlerinin bölgeye gönderilmesini kabul ettiğini yazdı. Başkan Trump, “Amerika sokaklarında yağma, kundakçılık ve kanunsuzluğa izin vermeyeceğiz. Ekibimin biraz önce telefonda görüştüğü Vali Evers federal yardımı kabul etti. Bugün Kenosha’ya federal güvenlik güçlerini ve Ulusal Muhafızları göndereceğiz” diye yazdı. Adalet Bakanlığı da bölgeye FBI ekibini ve federal güvenlik güçlerini gönderdiğini açıkladı. Olaylar sırasında hayatını kaybedenlerden birinin kimliği açıklandı. Buna göre dün gece açılan ateşte 26 yaşındaki Silver Lake hayatını kaybetti. Ölen diğer kişinin de 36 yaşında olduğu belirtildi. Olayda yaralanan kişinin de 36 yaşında olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Silahlı siviller tartışmaya yol açtı Kenosha sokaklarında son birkaç gündür silahlı bazı sivil grupların devriye gezmesi tartışmaya yol açtı. Associated Press haber ajansına göre dün gece ateş açılmadan önce sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, polisin zırhlı bir araçtan sokakta dolaşan silahlı sivillere su şişesi verdiği görülüyor. Bu kişilerden birinin de ateş açan Kyle Rittenhouse olduğu iddia ediliyor.