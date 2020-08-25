Wisconsin'deki Olaylarda Araçlar ve İş Yerleri Ateşe Verildi

ABD’nin Wisconsin eyaletinde siyah Jacob Blake’in beyaz bir polis tarafından vurulmasının ardından başlayan gösterilerde çok sayıda araç ve bina ateşe verildi. Wisconsin Valisi eyalette Ulusal Muhafız varlığını artıracaklarını söyledi.

29 yaşındaki siyah Jacob Blake’in üç çocuğu arabadayken beyaz bir polis memuru tarafından sırtından vurulmasının ardından patlak veren olaylardan sonra Pazartesi gecesinden Salı sabahına kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Ancak yasağa meydan okuyan göstericiler Kenosha kentindeki adliye binası önünde toplandı. Barışçı başlayan gösterilerde gece saatlerinde gerilim tırmandı. İş merkezleri, hükümet binaları ve otomobil galerilerindeki bazı araçlar ateşe verildi.

Polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Büyük bir gösterici grubu, adliye binası önünde güvenlik güçleriyle çatıştı. Bazı göstericiler, polise su şişesi ve maytap fırlattı. Olaylarda en az bir kişi yaralandı.

Gösterilerin ve olayların başladığı Pazar günü, Wisconsin’ın Demokrat Valisi Tony Evers olayların yatışması için Ulusal Muhafız birliklerini göreve çağırmıştı. Polisin orantısız güç kullanmasını eleştiren Vali Evers, polis reformu yasa tasarılarının değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Wisconsin Valisi, “Bu eyalette ve ülkede Siyah olmanın getirdiği travmayı, korkuyu ve bitkinliği anlamalıyız” dedi.