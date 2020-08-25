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Wisconsin'deki Olaylarda Araçlar ve İş Yerleri Ateşe Verildi

25.08.2020 23:17 | Son Güncelleme

ABD’nin Wisconsin eyaletinde siyah Jacob Blake’in beyaz bir polis tarafından vurulmasının ardından başlayan gösterilerde çok sayıda araç ve bina ateşe verildi. Wisconsin Valisi eyalette Ulusal Muhafız varlığını artıracaklarını söyledi

Wisconsin'deki Olaylarda Araçlar ve İş Yerleri Ateşe Verildi

ABD’nin Wisconsin eyaletinde siyah Jacob Blake’in beyaz bir polis tarafından vurulmasının ardından başlayan gösterilerde çok sayıda araç ve bina ateşe verildi. Wisconsin Valisi eyalette Ulusal Muhafız varlığını artıracaklarını söyledi.

29 yaşındaki siyah Jacob Blake’in üç çocuğu arabadayken beyaz bir polis memuru tarafından sırtından vurulmasının ardından patlak veren olaylardan sonra Pazartesi gecesinden Salı sabahına kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Ancak yasağa meydan okuyan göstericiler Kenosha kentindeki adliye binası önünde toplandı. Barışçı başlayan gösterilerde gece saatlerinde gerilim tırmandı. İş merkezleri, hükümet binaları ve otomobil galerilerindeki bazı araçlar ateşe verildi.

Polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Büyük bir gösterici grubu, adliye binası önünde güvenlik güçleriyle çatıştı. Bazı göstericiler, polise su şişesi ve maytap fırlattı. Olaylarda en az bir kişi yaralandı.

Gösterilerin ve olayların başladığı Pazar günü, Wisconsin’ın Demokrat Valisi Tony Evers olayların yatışması için Ulusal Muhafız birliklerini göreve çağırmıştı. Polisin orantısız güç kullanmasını eleştiren Vali Evers, polis reformu yasa tasarılarının değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Wisconsin Valisi, “Bu eyalette ve ülkede Siyah olmanın getirdiği travmayı, korkuyu ve bitkinliği anlamalıyız” dedi.

31 yaşındaki gösterici Porche Bennett, olaylar sırasında Kenosha’da daha çok siyahların iş merkezlerinin bulunduğu bölgenin çoğunun kundaklandığını söyledi, dışarıdan gelen beyaz kişilerin bu iş merkezlerini ateşe verdiklerini iddia etti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, bazı protestocuların beyzbol sopalarıyla trafik ışıklarını ve sokak lambalarını parçaladığı, bazı arabaların camlarını ve farlarını kırdığı görüldü.

100 bin nüfuslu Kenosha’nın yüzde 12’si Siyah, yüzde 67’si ise beyaz. Kentin belediye başkanı ve emniyet müdürü beyaz.

Siyahların Hayatları Önemlidir hareketininin aktivistleri, Jacob Black’in vurulmasının ardından idari izne ayrılan polis memurlarının görevden alınmasını talep ediyor.

Polis tarafından vurulan Jacob Blake’in babası ise oğlunun vücudunda sekiz kurşun deliği olduğunu ve belinden aşağısının felç olduğunu belirtti.

Chicago Sun-Times’a konuşan baba Jacob Blake, oğlunun bu durumunun kalıcı olup olmadığını bilmediğini söyledi.

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