Wisconsin'deki Protestolarda 2 Can Kaybı

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde siyah Amerikalı Jacob Blake’in polis tarafından silahla vurulmasının ardından başlayan protestoların üçüncü gününde iki kişi silahlı müdahale sonucu yaşamını yitirdi, bir kişi yararlandı. Yerel emniyet birimlerinin verdiği bilgiye göre, Salı akşamı şiddet eylemlerinin yaşandığı protestolarda yaşamını yitirenlerini biri başından, diğeri göğsünden vuruldu. Silahla vurulan üçüncü protestocunun hayati tehlikesi devam ediyor. Polis bu kişilerin kimliklerini açıklamadı. Yetkililer protestoculara tüfeğiyle ateş ederken görüntülenen kişinin arandığını açıkladı. 23 Ağustos Pazar günü üç çocuğunun da içinde bulunduğu aracına binmeye çalışırken polisin ateş ederek müdahale ettiği Blake’in vurulduğu an, olay yerindeki bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği bir videoda görüntülendi. Salı günü ameliyat olan 29 yaşındaki Blake’in avukatı Ben Crump, Blake’in belden aşağısının felç olduğunu ve yeniden yürüyebilme ihtimalinin çok zayıf olduğunu belirtti, ateş eden polis memuru ve olaya dahil olan diğer emniyet görevlerine karşı soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Gazetecilere konuşan Blake’in babası “Polis oğluma 7 kez ateş etmiş, 7 kez. Sanki hiçbir önemi yokmuş gibi” şeklinde konuşurken, avukatı Crump, “Jacob Blake’in yeniden yürümesi bir mucize olur” dedi. Sırtından vurulan genç adamın omurgasının yanı sıra iç organlarında da ciddi hasar olduğu belirtiliyor. Polis memurlarının Blake’e aile içi bir şikayetle ilgili olarak müdahale ettiğini belirten emniyet yetkilileri daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Wisconsin Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, emniyet müdürlüğüne de dava açılma hazırlıkları gündemde. Olaya dahil olan polis memurlarının kimlikleri de henüz açıklanmadı. 25 Mayıs’ta Minneapolis’te polis nezaretinde yaşamını yitiren siyah Amerikalı George Floyd’un ölümünün ardından ülke geneline yayılan polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı gösteriler bazı bölgelerde hala devam ederken, Blake’in polis tarafından vurulması bazı göstericiler arasında öfkeyi arttırdı. Blake’in vurulduğu Kenosha’da sokağa çıkma yasağını ihlal ederek adliye binası önünde gösterilere devam eden protestoculara polis Salı akşamı biber gazıyla müdahale etti.