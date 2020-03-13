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Witcher hayranlarına müjde!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.03.2020 12:29 | Son Güncelleme

CD Projekt RED, Witcher’ın devam oyunu için çalışmalara başladı. Witcher 4 için henüz elde pek bilgi olmasa da bu haberin gelmesi oyun severleri heyecanlandırmaya yetti.

Witcher hayranlarına müjde!

Eurogamer Poland’ta yer verilen bilgilere göre yeni bir Witcher oyunu yolda. Tabii şu an elde çok az bilgi var. Bunlara göre bu oyunun ismi muhtemelen Witcher 4 olmayacak. Oyunun Witcher evreninde geçeceği belirtiliyor, ancak farklı bir isimle, bir spin-of, yani yani oyun olarak da karşımıza çıkabilir.

CYBERPUNK 2077'DEN HEMEN SONRA

CD Projekt Group Başkanı Adam Kicinski’nin verdiği bilgilere göre yeni oyun için bazı çalışmalar şimdiden var. Asıl geliştirilme süreci ise, bu yılın sonuna doğru, Cyberpunk 2077’nin satışa sunulmasının hemen ardından başlayacak. Bu oyunun CD Projekt bünyesindeki ufak bir ekip tarafından geliştirileceği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan, firmanın hem Cyberpunk hem de Witcher evreniyle ilgili başka çalışmaları olması da muhtemel.

Merak edilen bir konu ise, bu yeni oyunda baş karakter olarak kimi göreceğimiz. Yeni bilgiler oldukça paylaşacağız. Firmanın merakla beklenen yeni yapımı Cyberpunk 2077, eylül ayında PC ve konsollar için raflarda olacak.

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Anahtar Kelimeler:
CD Projekt RED Witcher 4 CyberPunk 2077 oyun

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