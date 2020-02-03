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Wizards of the Coast ilk defa bilimkurgu oyunu yapacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.02.2020 09:36 | Son Güncelleme

Magic: The Gathering ve Dungeons & Dragons oyunları ile tanınan yetenekli yapımcı Wizards of the Coast bir bilimkurgu oyunu yapıyor olabilir mi?

Wizards of the Coast ilk defa bilimkurgu oyunu yapacak

Yapımcı, yayınladığı bir konsept görüntüyle, eski Bioware çalışanları ile güçlerini birleştirmiş şekilde bilimkurgu temalı bir RPG
oyunu hazırlamaya başladığını duyurdu.

Şirketin alt stüdyolarından Archetype Entertainment’ın üstlendiği video oyunun detayları henüz belli değil. Ancak oyunun CD Project Red’in büyük beklenti doğuran Cyberpunk 2077’nin ardından gelmesi dikkat çekiyor. RPG oyunları konusunda deneyimli ve yetenekli yapımcının daha önce bilimkurgu türüne ilgi göstermemiş olması da bu iddiayı güçlendiriyor.

Yeni oyunun yapım aşamasında, Bioware’in eski çalışanları James Ohlen ve Chad Robertson da yer alıyor. Bu isimleri Baldur’s Gate, Dragon Age, Neverwinter Nights, Star Wars: The Old Republic, Anthem ve Star Wars: Knights of the Old Republic oyunlarından tanıyoruz. Chad Robertson’ın ayrıca yapımcı stüdyonun yöneticisi ve başkan yardımcısı olarak görev alacağı da vurgulanıyor.

Yeni bilimkurgu oyunun ismi veya diğer detayları henüz belli değil ancak yapımcılar, oyunun çoklu seçeneklerin söz konusu olduğu derin bir öykü üzerine kurulacağının altını çiziyorlar.

Bu da günümüz RPG oyunlarında artık standart bir özellik. Ancak yapımcı bu kadar ünlü olunca, tüm oyun dünyasının gözü bu oyuna çevrilmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Wizard of the Coast bilimkurgu oyunu

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