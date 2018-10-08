Wolrds 2018'de gruplar belli oldu!

League of Legends 2018 Dünya Şampiyonası‘nda gruplar belli oldu. Temsilcimiz Bahçeşehir Supermassive'i eleyen G-Rex; Fnatic, 100 Thieves ve Invictus Gaming ile eşleşti. Grup maçları 10 Ekim itibariyle oynanmaya başlanacak. İşte gruplar;
A Grubu
Flash Wolves
Afreeca Freecs
Phong Vũ Buffalo
G2 Esports
B Grubu
Royal Never Give Up
Gen.G
Team Vitality
Cloud9
C Grubu
KT Rolster
MAD Team
Team Liquid
Edward Gaming
D Grubu
Fnatic
100 Thieves
Invictus Gaming
G-Rex
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