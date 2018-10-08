Wolrds 2018'de gruplar belli oldu!

League of Legends 2018 Dünya Şampiyonası‘nda gruplar belli oldu. Temsilcimiz Bahçeşehir Supermassive'i eleyen G-Rex; Fnatic, 100 Thieves ve Invictus Gaming ile eşleşti. Grup maçları 10 Ekim itibariyle oynanmaya başlanacak. İşte gruplar;

A Grubu

Flash Wolves

Afreeca Freecs

Phong Vũ Buffalo

G2 Esports

B Grubu

Royal Never Give Up

Gen.G

Team Vitality

Cloud9

C Grubu

KT Rolster

MAD Team

Team Liquid

Edward Gaming

D Grubu

Fnatic

100 Thieves

Invictus Gaming

G-Rex

