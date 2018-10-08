SPOR

Wolrds 2018'de gruplar belli oldu!

ESPOR HABERLERİ  | 08.10.2018 14:50 | Son Güncelleme

League of Legends 2018 Dünya Şampiyonası‘nda gruplar belli oldu.

Wolrds 2018'de gruplar belli oldu!

League of Legends 2018 Dünya Şampiyonası‘nda gruplar belli oldu. Temsilcimiz Bahçeşehir Supermassive'i eleyen G-Rex; Fnatic, 100 Thieves ve Invictus Gaming ile eşleşti. Grup maçları 10 Ekim itibariyle oynanmaya başlanacak. İşte gruplar;

A Grubu

Flash Wolves
Afreeca Freecs
Phong Vũ Buffalo
G2 Esports

B Grubu

Royal Never Give Up
Gen.G
Team Vitality
Cloud9

C Grubu

KT Rolster
MAD Team
Team Liquid
Edward Gaming

D Grubu

Fnatic
100 Thieves
Invictus Gaming
G-Rex

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Anahtar Kelimeler:
eSpor wolrds 2018 LeagueofLegends

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