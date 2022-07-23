Wolverhampton Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş maçı canlı izle

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk hafta maçları öncesinde hazırlık maçlarına devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip bu akşam Premier Lig'in güçlü ekiplerinde Wolverhampton ile mücadele edecek. Süper Lig öncesinde ciddi hazırlık sınavları veren Beşiktaş, bu maçı da kazanıp moral bulmak istiyor. Peki, Wolverhampton Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir?

WOLVERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Wolverhampton Beşiktaş hazırlık maçı, 23 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dolu mücadeleyi seyretmek isteyen futbolseverler maçı Spor Smart ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ DÖRDÜNCÜ HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş, bu sezon öncesinde oynadığı üç hazırlık maçında da gösterdiği performansla dikkat çekti. Alman ekibi Werder Bremen'i ilk hazırlık maçında 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş daha sonrasında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Son olarak Mainz 05 takımıyla karşılaşan Beşiktaş o mücadeleyi de 1-0'la geçerek mücadeleyi kazanmayı bilmişti.

