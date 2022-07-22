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Wolverhampton Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

22.07.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wolverhampton Beşiktaş maçı yarın akşam tüm Beşiktaşlı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş dördüncü hazırlık maçında Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Wolverhampton Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de altıncı sırada tamamlayan Beşiktaş, bu sene sezona hızlı başlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ligde ilk hafta maçları öncesinde hazırlık maçlarını sürdüren Beşiktaş, yarın akşam Premier Lig'in güçlü ekiplerinde Wolverhampton ile karşılaşacak. Peki, Wolverhampton Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

WOLVERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Wolverhampton Beşiktaş hazırlık maçı, 23 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dolu mücadeleyi seyretmek isteyen futbolseverler maçı Spor Smart ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

DÖRDÜNCÜ HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş, bu sezon öncesinde oynadığı üç hazırlık maçında da gösterdiği performansla dikkat çekti. Alman ekibi Werder Bremen'i ilk hazırlık maçında 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş daha sonrasında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Son olarak Mainz 05 takımıyla karşılaşan Beşiktaş o mücadleyi de 1-0'la geçerek mücadeleyi kazanmayı bilmişti.

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