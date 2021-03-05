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Wolverine: Google'ın sıradışı projesi ortaya çıktı!

05.03.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Wolverine: Google'ın sıradışı projesi ortaya çıktı!

Google'ın bağlı olduğu Alphabet'in Wolverine kod adına sahip olan gizli projesi gün yüzüne çıkartıldı. Sızan bilgilere göre Alphabet'in X laboratuvarı tarafından tasarlanan Wolverine, işitme duyusunu insanüstü bir seviyeye çıkartacak.

Google bildiğiniz üzere Alphabet şirketinin çatısı altında çalışmalarına devam ediyor. Şirket, Google ile tanınsa da aslında bünyesinde birçok farklı markayı barındırıyor ve böylece farklı teknolojilere de ev sahipliği yapıyor. Bu kurumlardan biri de şirket için geliştirdiği projelerle sık sık gündeme gelen X laboratuvarı. Çıkan bir habere göre ise X laboratuvarı 'Wolverine' adıyla sıradışı bir proje üzerinde çalışıyor.

WOLVERİNE İLE DUYMAK SIRADIŞI BİR SEVİYEYE ÇIKACAK

Business Insider'ın haberine göre Google'ın sahibi olan Alphabet, çok gizli bir şekilde duyma yetisini güçlendirecek bir cihaz geliştiriyor. Söylenenlere bakılırsa firma, kod adı Wolverine olan proje kapsamında geliştirilen cihaz sayesinde işitme yetisini insanüstü bir seviyeye çıkacak. Böylece insanların işitme yetisi artırılacak.

Google kulaklık

TRANSFER İDDİASI

Haberde proje üzerinde çalışan ekibin dış ses gürültüsünü izole etme konusunda çalıştığı, bu aşamada olduğu ifade ediliyor. Ayrıca cihazın bir kere değil, birkaç kere de tasarlandığı belirtiliyor. Haberdeki iddialardan biri ise bu alanda çalışmalar yaptığı bilinen ''Starkey Hearing Technologies'' ve ''Eargo'' gibi şirketlerden Alphabet'e transfer olduğu yönünde.

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Google
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