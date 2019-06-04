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Wonderland Eurasia'da bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

Uçan adadan roller coastera, rüzgar süvarilerinden dinozor ormanına kadar birçok eğlence alanının yer aldığı Wonderland Eurasia, Ramazan Bayramı'nı eğlenceli geçirmek isteyenlerle doldu taştı - Wonderland Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kutlucan: - "Giriş ücreti 5 lira. Halkımız Wonderland Eurasia'da 50 lira ile sınırsız eğlenceyi tadacak. Bu, bayramda başlayan özel bir kampanya. Bundan sonra da öyle devam edeceğiz"

Ankara'da kurulan ve Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliği taşıyan Wonderland Eurasia, Ramazan Bayramı'nda da her yaştan ziyaretçinin ve ailelerin eğlence durağı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve Avrupa'nın en büyük tema parkı olan "Wonderland Eurasia"ya Ramazan Bayramı'nda Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi.

Her yaştan ziyaretçinin ve ailelerin eğlenmesi için hazırlanan tema parkında, uçan adadan roller coastera, rüzgar süvarilerinden dinozor ormanına kadar birçok eğlence ünitesi ile 2 milyondan fazla bitki ve ağaç türü bulunuyor.

- "Türkiye'de ilk defa böyle bir su dansı seyredilecek"

Wonderland Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kutlucan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tema parkta bayram süresince birçok aktivite bulunduğunu söyledi.

Kutlucan, "Eski bayram tadında bayramı yaşayabileceğimiz her şey çocuklarımızı bekliyor. Etkinlikler içerisinde tahta bacak şovlarımız, yüz boyama aktivitelerimiz, sihirbazlarımız, su gösterimiz, konserlerimiz var. Akşam yapılacak su gösterimiz Ortadoğu'nun en büyük su gösterisi. Ortadoğu'dan sonra Türkiye'de ilk defa böyle bir su dansı seyredilecek." diye konuştu.

Aktivitelerin bayram boyunca süreceğini anlatan Kutlucan, çocukları Osmanlı macunları, elma şekerleri gibi hediyelerle karşılayacaklarını belirtti.

Wonderland Eurasia'ya giriş ücretinin 5 lira olduğunu aktaran Kutlucan, "Halkımız Wonderland Eurasia'da 50 lira ile sınırsız eğlenceyi tadacak. Bu, bayramda başlayan özel bir kampanya. Bundan sonra da öyle devam edeceğiz." dedi.

Ankara'da turizmi Wonderland Eurasia ile canlandırmayı istediklerini ifade eden Kutlucan, bugün gelenlerin yüzde 60'ının turist olduğunu kaydetti.

Kutlucan, bayramda eğlenceli vakit geçirmek isteyen Ankaralıları Wonderland Eurasia'ya davet etti.

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Wonderland Eurasia Wonderland Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kutlucan

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