Wonderland Eurasia'da bayram yoğunluğu

Ankara'da kurulan ve Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliği taşıyan Wonderland Eurasia, Ramazan Bayramı'nda da her yaştan ziyaretçinin ve ailelerin eğlence durağı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve Avrupa'nın en büyük tema parkı olan "Wonderland Eurasia"ya Ramazan Bayramı'nda Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi.

Her yaştan ziyaretçinin ve ailelerin eğlenmesi için hazırlanan tema parkında, uçan adadan roller coastera, rüzgar süvarilerinden dinozor ormanına kadar birçok eğlence ünitesi ile 2 milyondan fazla bitki ve ağaç türü bulunuyor.

- "Türkiye'de ilk defa böyle bir su dansı seyredilecek"

Wonderland Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kutlucan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tema parkta bayram süresince birçok aktivite bulunduğunu söyledi.

Kutlucan, "Eski bayram tadında bayramı yaşayabileceğimiz her şey çocuklarımızı bekliyor. Etkinlikler içerisinde tahta bacak şovlarımız, yüz boyama aktivitelerimiz, sihirbazlarımız, su gösterimiz, konserlerimiz var. Akşam yapılacak su gösterimiz Ortadoğu'nun en büyük su gösterisi. Ortadoğu'dan sonra Türkiye'de ilk defa böyle bir su dansı seyredilecek." diye konuştu.