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Wonderland Eurasia’dan açılış öncesi vatandaşlara jest

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

Wonderland Eurasia açılış öncesi bir etkinlik düzenleyerek, Güvenpark’ta vatandaşlara ücretsiz olarak futbol ve basketbol topu dağıttı.Açılış öncesi düzenledikleri etkinlikle her yere dokunmaya çalışacaklarını söyleyen Wonderland Eurasia Satış ve Pazarlama Müdürü Necip Fazıl Güldemir, çocukları sevindirmek için Kızılay’ın göbeğinden başlayarak 18 araç ile tüm Ankara’yı dolaşacaklarını ve Ankara genelinde toplamda 10 bin top dağıtımı yapılacağını söyledi.Ankaralıları, Wonderland Eurasia’nın 20 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan açılışına davet eden Güldemir, "Özellikle, Wonderland’in içerisinde kortejler, şovlar ve tanınmış sanatçıların konserleri düzenlenecek, 23 Nisan itibarıyla, 5 Mayıs’a kadar her gün bir sanatçımız çıkacak.

Wonderland Eurasia açılış öncesi bir etkinlik düzenleyerek, Güvenpark’ta vatandaşlara ücretsiz olarak futbol ve basketbol topu dağıttı.
Açılış öncesi düzenledikleri etkinlikle her yere dokunmaya çalışacaklarını söyleyen Wonderland Eurasia Satış ve Pazarlama Müdürü Necip Fazıl Güldemir, çocukları sevindirmek için Kızılay’ın göbeğinden başlayarak 18 araç ile tüm Ankara’yı dolaşacaklarını ve Ankara genelinde toplamda 10 bin top dağıtımı yapılacağını söyledi.
Ankaralıları, Wonderland Eurasia’nın 20 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan açılışına davet eden Güldemir, "Özellikle, Wonderland’in içerisinde kortejler, şovlar ve tanınmış sanatçıların konserleri düzenlenecek, 23 Nisan itibarıyla, 5 Mayıs’a kadar her gün bir sanatçımız çıkacak. Bunun yanı sıra sokaklarda, vatandaşımızın, halkımızın gelemediği özel çocukların olduğu yerler, kimsesiz çocukların olduğu yerler, her yere sadece Ankara değil. Türkiye’nin her noktasına ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
Ücretsiz top dağıtıldığını gören vatandaşlar, top alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Etkinlikten memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, bu tarz etkinliklerin devam etmesini istediklerini söyledi.

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