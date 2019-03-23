HABER

Wonderland Eurasia'ya 3 günde 350 bin ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 13:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Mart'ta açılan Türkiye ve Avrupa'nın en büyük Tema Parkı Wonderland Eurasia'yı ilk 3 günde 350 binden fazla kişi ziyaret etti - 31 Mart'a kadar ücretsiz hizmet verecek ve yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'ta ziyaretçi ağırlamayacak park, 25 Mart'tan itibaren her hafta pazartesi günleri bakım ve kontroller nedeniyle ziyaretçilere kapatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Mart'ta açılan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük Tema Parkı Wonderland Eurasia'yı ilk 3 günde 350 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 20 Martta hizmete açılan Wonderland Eurasia'yı ilk üç günde 350 binden fazla kişi ziyaret etti. Parka ilk yıl 5 milyon ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.

Ülke ekonomisi ve Ankara turizmine katkı sağlaması beklenen park, 23 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında dünyaca ünlü sanatçıları da ağırlayacak.

Giriş ve çıkış saatleri yeniden güncellenen Wonderland Eurasia, 23 Nisan'a kadar hafta içi 11.00-18.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak. Mevsim şartlarına göre giriş ve çıkış saatleri yeniden belirlenecek Tema Park, 25 Mart'tan itibaren her hafta Pazartesi günleri bakım ve kontroller nedeniyle ziyaretçilere kapatılacak.

Tema Park, 31 Mart tarihine kadar ücretsiz hizmet verecek, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'ta da ziyaretçi ağırlamayacak.

- Misafirlerin güvenliği ve konforu en üst seviyede

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wonderland Eurasia Satış ve Pazarlama Müdürü Necip Fazıl Güldemir, her yaş aralığındaki ziyaretçiyi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, vatandaşları Tema Park'a davet etti.

Gerek kapladığı alanın büyüklüğü gerek eğlence ünitelerinin çokluğu ve içerikleri ile dünyanın en büyükleri arasında yer alan Wonderland Eurasia'nın bir gün içinde gezilmeyeceğini kaydeden Güldemir, parka gelen misafirlerin güvenlikleri ve konforlarının sağlanması için her türlü tedbirin en ince ayrıntısına kadar düşünülerek alındığını vurguladı.

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Tarımın Ajandası’ tartışıldıUludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Tarımın Ajandası’ tartışıldı
Bilal Erdoğan: Ekonomik manipülasyon yapıyorlarBilal Erdoğan: Ekonomik manipülasyon yapıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Wonderland Eurasia

En Çok Okunan Haberler

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.