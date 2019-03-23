Wonderland Eurasia'ya 3 günde 350 bin ziyaretçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Mart'ta açılan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük Tema Parkı Wonderland Eurasia'yı ilk 3 günde 350 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 20 Martta hizmete açılan Wonderland Eurasia'yı ilk üç günde 350 binden fazla kişi ziyaret etti. Parka ilk yıl 5 milyon ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.

Ülke ekonomisi ve Ankara turizmine katkı sağlaması beklenen park, 23 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında dünyaca ünlü sanatçıları da ağırlayacak.

Giriş ve çıkış saatleri yeniden güncellenen Wonderland Eurasia, 23 Nisan'a kadar hafta içi 11.00-18.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak. Mevsim şartlarına göre giriş ve çıkış saatleri yeniden belirlenecek Tema Park, 25 Mart'tan itibaren her hafta Pazartesi günleri bakım ve kontroller nedeniyle ziyaretçilere kapatılacak.

Tema Park, 31 Mart tarihine kadar ücretsiz hizmet verecek, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'ta da ziyaretçi ağırlamayacak.