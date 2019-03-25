Wonderland Eurasia'ya yoğun ziyaretçi ilgisi

ANKARA - (AA) - ÖMER OLCAY - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Wonderland Eurasia 4 gün içerisinde aralarında yabancıların da bulunduğu 1 milyon 700 bin kişiyi misafir etti.

1 milyon 300 bin metrekarelik alana kurulu "Wonderland Eurasia"da, ziyaretçilere 2 bin 117 oyuncakla keyifli vakit geçirme imkanı sunuluyor.

Şu ana kadar yüzde 95'i tamamlanan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği Wonderland Eurasia'nın kalan kısımlarının ise 23 Nisan'a kadar tamamlanması planlanıyor.

Wonderland Eurasia Genel Müdürü Cem Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "20 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği ve 31 Mart'a kadar ücretsiz olan Wonderland Eurasia'da 1 milyon 700 bin misafiri ağırladık." dedi.

Tema parkın ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Uzan, halkın aşırı ilgisinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Yoğun talepten dolayı bazı oyuncaklarda 5 saat sıra beklendiğine dikkati çeken Uzan, misafirlerinin yüzde 95'inin mutlu şekilde ayrıldığını aktardı.