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Wonderland Eurasia'ya yoğun ziyaretçi ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen "Wonderland Eurasia"yı 4 günde aralarında yabancıların da olduğu 1 milyon 700 bin kişi ziyaret etti - Wonderland Eurasia Genel Müdürü Cem Uzan: - "31 Mart'a kadar ücretsiz olan Wonderland Eurasia'da 1 milyon 700 bin misafiri ağırladık" - "Özellikle 23 Nisan ve 5 Mayıs arasında ramazan ayından önce sürpriz sanatçı bombardımanı olacak, ramazan şenlikleri olacak"

ANKARA - (AA) - ÖMER OLCAY - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Wonderland Eurasia 4 gün içerisinde aralarında yabancıların da bulunduğu 1 milyon 700 bin kişiyi misafir etti.

1 milyon 300 bin metrekarelik alana kurulu "Wonderland Eurasia"da, ziyaretçilere 2 bin 117 oyuncakla keyifli vakit geçirme imkanı sunuluyor.

Şu ana kadar yüzde 95'i tamamlanan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği Wonderland Eurasia'nın kalan kısımlarının ise 23 Nisan'a kadar tamamlanması planlanıyor.

Wonderland Eurasia Genel Müdürü Cem Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "20 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği ve 31 Mart'a kadar ücretsiz olan Wonderland Eurasia'da 1 milyon 700 bin misafiri ağırladık." dedi.

Tema parkın ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Uzan, halkın aşırı ilgisinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Yoğun talepten dolayı bazı oyuncaklarda 5 saat sıra beklendiğine dikkati çeken Uzan, misafirlerinin yüzde 95'inin mutlu şekilde ayrıldığını aktardı.

Uzan, "En fazla rağbet edilenler sanal gerçeklik, dönme dolap, small Turkey gibi oyun alanları. Parkın yüzde 95'i açık durumda. Diğer yüzde 5'lik kısmı ise bir iki gün içinde açılacak. 23 Nisan'da açık alanlarımızın tamamını aktif edeceğiz. Açık alanları bitirdik. Sadece sertifika ve güvenlik önlemleri kaldı. 23 Nisan'da onları açtığımızda parkın tamamını açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Yurt dışından rezervasyon talepleri gelmeye başladı"

Dünyaca ünlü sanatçıların ilerleyen günlerde konserler vereceğini söyleyen Uzan, Wonderland Eurasia'nın ramazan öncesi ve sonrasında başkentte etkinliklerin en iddialı adresi olacağını söyledi.

Uzan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle 23 Nisan ve 5 Mayıs tarihleri arasında ramazan ayından önce sürpriz sanatçı bombardımanı olacak, ramazan şenlikleri olacak. Fuar ve organizasyon şirketleriyle anlaştık, ramazan boyunca gerek sanatçı gerek organizasyon ve bazı el işleri noktasında hizmet vereceğiz. Misafirlerimizi memnun edeceğimizi düşünüyorum. Yurt dışından rezervasyon talepleri gelmeye başladı. Bu rezervasyonlar ağırlıklı olarak Orta Doğu'dan yapılıyor. Rus basınını getirdik, parkımızı gezdirdik. Aşırı yoğunluğu gördüler, çok beğendiler. Umarım çok hızlı bir şekilde her şeyini daha iyiye götüreceğiz. Daha çok Rus, Avrupalı ve Orta Doğulu turist getireceğiz."

- "Ankara'mız için güzel bir alternatif oldu"

Ziyaretçilerden Gökhan Demirel, Paris'teki dünyaca ünlü oyun parkı Disneyland'i geçen yıl ziyaret ettiğini söyledi.

Demirel, "Bizim memleketimizde de böyle şeylerin olması çok güzel. Orada oyuncaklara binmek için bekleme süreleri veriliyor. Burada da bunlar olacak ve daha iyi olacak diye düşünüyorum. Burada daha enteresan şeyler var. Ankara'mız, İstanbul gibi bir şehir değil. Görülecek, gezilecek yerler az. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimizi gezdirmek için çok güzel bir alternatif oldu." şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Melek Küçük de Ankaralıların il dışından gelen misafirleri için tema parkın iyi bir alternatif olacağını belirtti.

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ANKAPARK’ Ankara Cem Uzan Lunapark Wonderland Eurasia

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