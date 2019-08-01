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Woodstock 50 İptal Edildi

01.08.2019 20:32 | Son Güncelleme

Çiçek çocukların ve rockseverlerin beklediği büyük müzik festivali Woodstock’ın 50’inci yıl festivali, başlamasına iki hafta kala iptal edildi. 1969 yılındaki ilk festivali düzenleyen ekip içinde de yer alan organizatör Michael Lang iptal gerekçesi olarak “yeterli zamanları kalmadığını” bildirdi

Woodstock 50 İptal Edildi

Çiçek çocukların ve rockseverlerin beklediği büyük müzik festivali Woodstock’ın 50’inci yıl festivali, başlamasına iki hafta kala iptal edildi. 1969 yılındaki ilk festivali düzenleyen ekip içinde de yer alan organizatör Michael Lang iptal gerekçesi olarak “yeterli zamanları kalmadığını” bildirdi.

İlk olarak 50 yıl önce düzenlenen tarihi Woodstock festivalinin organizatörleri iptale neden olarak beklenmedik bazı gelişmeleri gösteriyor. Ancak festivali yakından izleyen kaynaklar için iptal kararı, festival yerinin değişmesi ve birçok büyük sanatçının katılmayacağını açıklaması sonrası sürpriz olmadı.

Festivalin içinde bulunduğu sorunlar Mart’tan bu yana biliniyordu. Festivalin önce ilk Woodstock’ın düzenlendiği Bethel bölgesinde yapılacağı açıklanmış, daha sonra gerekli izinler alınamadığı için yine New York eyaletindeki Watkins Glen'de yapılacağı açıklanmıştı. 25 Temmuz tarihinde ise mekanın tekrar değiştirildiği ve Maryland eyaletindeki Merriweather Post Pavilion adlı konser alanından izin alındığı açıklandı. Ancak bu konser alanının azami kapasitesinin 30 bin kişi olması ve birçok sanatçının tur programlarıyla çakışması, geçtiğimiz hafta boyunca festivalin yapılmasının neredeyse imkânsız olduğunun göstergesiydi.

Ocak ayında tanıtımı yapıldığında üç gün sürecek festival için 100 bin bilet satılmasının planlandığını açıklamıştı, ancak biletler beklendiği gibi Mart ayında satışa çıkmadı. Nisan ayına ertelenen bilet satışları, bu ay da yapılmadı. Bu haberin ardından bir ara da festival girişinin ücretsiz olacağı açıklanmıştı.

150 bin kişinin katılması beklenen ve Woodstock 50 olarak duyurulan festivalin ilk açıklanan sanatçı listesinde, Jay-Z, The Killers, Santana, ve Miley Cyrus gibi isimler yer alıyordu. Ancak listedeki ünlüler Nisan ayında yaşanan bilet krizinin ardından değişik gerekçelerle festivale katılma kararlarını değiştirdi.

Festival bütçesinin 50 milyon doları geçmesi ve sponsorların desteklerini erken çekmeleri de yine Woodstock 50’nin iptal sebepleri arasında görülüyor.

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