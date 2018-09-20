WASHINGTON (AA) - HAKAN ÇOPUR - ABD tarihinin en tartışmalı başkanlarından Donald Trump, görevde ikinci yılını geçirirken Beyaz Saray'da düzen yerine "kaosun", sistem yerine de "öngörülemezliğin" hakim olduğu kanaati, kamuoyunda daha yüksek sesle tartışılmaya başladı.

ABD'nin önde gelen gazetecilerinden Bob Woodward'un "Korku: Trump Beyaz Saray'da" adlı kitabının yankıları sürüyor.

Piyasaya çıktığı ilk gün satış rekorları kıran kitapta yer alan birçok iddia, Trump'ın bizzat kendisi, Beyaz Saray yetkilileri ve Trump'la çalışan eski danışmanlar tarafından reddedilse de Amerikan kamuoyu, Woodward'un kitabını "abartılı olsa da önemli ölçüde gerçek" olarak değerlendiriyor.

- "Öngörülemez bir kişilik"

Kitabın betimlediği Beyaz Saray'da Trump, düzenli ve sistemli hareket etmeyi pek sevmeyen, onun yerine anlık, öngörülemez ve "köşeli" kararlar almayı seven bir kişi olarak resmediliyor.

Aynı çerçevede Woodward, Trump'ı, "Kendi odasındaki dev televizyonda saatlerce tartışma programları izleyen ve bu esnada Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan" bir ABD Başkanı olarak betimliyor.