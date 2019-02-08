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Woody Allen'dan Amazon'a 68 milyon dolarlık tazminat davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 00:43 | Son Güncelleme

Woody Allen'dan Amazon'a 68 milyon dolarlık tazminat davası

ABD'li yönetmen, senarist ve oyuncu Woody Allen, e-ticaret firması Amazon'a aralarındaki anlaşmayı feshetmesi üzerine 68 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Allen, hakkında 25 yıl önce yapılmış suçlamaları bahane ederek, kendisiyle yaptığı anlaşmayı feshettiği gerekçesiyle Amazon'a karşı New York'ta dava açtı. Allen, şirketten 68 milyon dolarlık tazminat talebinde bulundu.

Dava dosyasına göre, Amazon ve Allen ilk kez 2016'da, yönetmenin filmlerinin dağıtımının yapılmasını öngören bir anlaşma imzaladı ancak Amazon, geçen haziranda Allen'in bu yıl gösterime girecek "A Rainy Day in New York" (New York'ta Yağmurlu Bir Gün) filmini dağıtmayacağını belirterek anlaşmayı feshetti.

Allen'ın Amazon'a fesih nedenini açıklaması için baskı yapması üzerine şirket Allen hakkında, evlatlık kızı Dylan Farrow'un kendisine yönelttiği taciz suçlamalarını hatırlattı.

Amazon, "Allen'e karşı yinelenen suçlamalar, tartışmalı açıklamaları ve büyük yeteneklerin artık kendisiyle çalışmak ya da bağlantılı olmak istememesi" nedeniyle anlaşmayı feshettiğini açıkladı.

Allen'ın avukatları bu konuda dava dosyasında, "Amazon, anlaşmayı feshetmesine gerekçe olarak Allen'e yönelik 25 yıllık, mesnetsiz bir suçlamayı bahane göstermeye çalıştı ancak Amazon, Allen ile 4 ayrı anlaşma imzalamadan önce bu suçlamayı çok iyi biliyordu. Herhalükarda bu, Amazon'un anlaşmayı feshetmesi için bir temel oluşturmuyor. Amazon'un sözünden dönmesi için meşru bir temel yok." ifadelerine yer verdi.

- Allen hakkındaki cinsel taciz iddiaları

Dylan Farrow, 1992'de ailenin Connecticut'taki evinde Allen'ın kendisine "cinsel saldırıda" bulunduğunu ileri sürmüş ancak ayrıntıya girmemişti. Farrow, Allen'ın başka taciz girişimlerinde de bulunduğunu ve kendisini "sıkça hoşlanmadığı şeyleri yapmaya zorladığını" iddia etmişti.

Eşiyle Florida'da yaşayan ve adını değiştiren Farrow'un ilk kez kamuoyuna bu şekilde açıkladığı taciz iddialarıyla ilgili daha önce soruşturma başlatılmış ancak ünlü oyuncuya suçlama yöneltilmemişti.

Dylan Farrow, 2014'te New York Times'a gönderdiği açık mektupta, "üvey babası tarafından yedi yaşındayken taciz edildiğine" ilişkin iddialarda bulunmuş, Allen ise bu suçlamaları reddetmişti.

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