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Woody Allen'ın kızından kan donduran itiraf: Yüz üstü uzanmamı söyledi ve...

MAGAZİN HABERLERİ | 21.01.2018 10:16 | Son Güncelleme 10 saat önce

Amerikalı yönetmen Woody Allen'ın kızı Dylan Farrow, CBS televizyonuna tacizi anlattı: Bana yüz üstü uzanmamı söyledi. Ben oyuncak trenle oynarken, cinsel tacize uğradım.

Woody Allen'ın kızından kan donduran itiraf: Yüz üstü uzanmamı söyledi ve...

Amerikalı yönetmen, senarist ve aktör Woody Allen'ın üvey kızı Dylan Farrow, babasının kendisini çocukken taciz ettiği için ceza almasını dilediğini söyledi.

Amerikan CBS televizyonuna konuşan Dylan Farrow, üvey babasıyla ilgili "Yalan söylüyor ve bu yalanı uzun zamandır söylüyor" dedi.

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Woody Allen ise iddiaları tekrar yalanlayarak, Perşembe günü yayımladığı yeni açıklamasında "Kızıma hiçbir zaman cinsel tacizde bulunmadım" dedi.

Hollywood'da cinsel taciz skandalı devam ederken, pek çok oyuncu da Woody Allen'a karşı açıklamalarda bulundu.

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Farrow, uzun zamandır yedi yaşındayken annesinin kır evinde Allen'ın kendisini taciz ettiğini söylüyordu.

Allen açıklamasında "Farrow ailesi Time's Up (Süre Doldu) adlı inisiyatifle ortaya çıkan bu fırsatı itibarsız suçlamaları tekrar etmek için kullanıyor olsa da, bu onları geçmişte olmadığı gibi bugün de doğru kılmıyor" dedi.

"YÜZ ÜSTÜ UZANIP TRENLE OYNAMAMI SÖYLEDİ, SONRA TACİZ ETTİ"

Farrow CBS röportajında, "Yüzümü göstermek ve hikayemi anlatmak istiyorum. Daha yüksek sesle konuşmak istiyorum" dedi.

Farrow 4 Ağustos 1992'de annesinin kır evinde babasının kendisini tavan arasına götürdüğü ve taciz ettiği iddiasını tekrarladı.

"Bana yüz üstü uzanmamı ve abimin treniyle oynamamı söyledi. Arkamda kapının eşiğinde oturdu. Ben oyuncak trenle oynarken, cinsel tacize uğradım" dedi.

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VİDEOYU İZLERKEN AĞLADI

Söz konusu iddialar araştırılmış, Allen suçsuz bulunmuştu.

32 yaşındaki Farrow, program sırasında Allen'ın suçlamaları reddettiği 1992 yılına ait bir videoyu izlerken ağladı.

ALLEN 25 YIL ÖNCE SUÇSUZ BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ

Woody Allen ise CBS röportajına verdiği yanıtta, 25 yıldan uzun bir süre önce bu iddia ortaya atıldığında iddianın araştırıldığını ve suçsuz bulunduğunu söyledi.

Allen, Farrow'un annesi Mia Farrow'un kızını bu hikayeye inandırdığını savundu.

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"ANNEM YÖNLENDİRMEDİ"

Farrow ise olayın ardından annesinin onu doktora götürdüğünü, doktorda utandığı için üvey babasının omzuna dokunduğunu söylediğini aktardı.

Farrow, annesinin kendisini yönlendirdiği iddialarını da reddetti.

"Her adımımda annem beni doğruyu söylemem için cesaretlendirdi. Beni asla yönlendirmedi" dedi.

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Woody Allen üvey kızı cinsel taciz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
malum çağdaşların beğendiği özendiği örnek gösterdiği batı
tanıdığım kadarıyla woody allen dürüst,namuslu ve dinine bağlı yiğit bir yurttaştır.böyle bir namussuzluğu yapıcak kadar alçak deildir.
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