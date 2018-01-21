Woody Allen'ın kızından kan donduran itiraf: Yüz üstü uzanmamı söyledi ve...

Amerikalı yönetmen, senarist ve aktör Woody Allen'ın üvey kızı Dylan Farrow, babasının kendisini çocukken taciz ettiği için ceza almasını dilediğini söyledi.

Amerikan CBS televizyonuna konuşan Dylan Farrow, üvey babasıyla ilgili "Yalan söylüyor ve bu yalanı uzun zamandır söylüyor" dedi.

Woody Allen ise iddiaları tekrar yalanlayarak, Perşembe günü yayımladığı yeni açıklamasında "Kızıma hiçbir zaman cinsel tacizde bulunmadım" dedi.

Hollywood'da cinsel taciz skandalı devam ederken, pek çok oyuncu da Woody Allen'a karşı açıklamalarda bulundu.

Farrow, uzun zamandır yedi yaşındayken annesinin kır evinde Allen'ın kendisini taciz ettiğini söylüyordu.

Allen açıklamasında "Farrow ailesi Time's Up (Süre Doldu) adlı inisiyatifle ortaya çıkan bu fırsatı itibarsız suçlamaları tekrar etmek için kullanıyor olsa da, bu onları geçmişte olmadığı gibi bugün de doğru kılmıyor" dedi.

"YÜZ ÜSTÜ UZANIP TRENLE OYNAMAMI SÖYLEDİ, SONRA TACİZ ETTİ"

Farrow CBS röportajında, "Yüzümü göstermek ve hikayemi anlatmak istiyorum. Daha yüksek sesle konuşmak istiyorum" dedi.