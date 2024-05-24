HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Word JPG çevirme: Word'den JPG'ye nasıl çevrilir? Word dosyası nasıl JPG dosyasına dönüştürülür?

Word JPG çevirme: Word'den JPG'ye nasıl çevrilir? Word dosyası nasıl JPG dosyasına dönüştürülür?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
21.05.2024 22:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok insan için Word uzantılı bir dosyayı JPG formatına çevirmek kafa karıştıran bir işlemdir. Fakat, bir Word belgesini JPG yapmak üzerine ufak bir araştırma yapıldığında bu işlemin oldukça kolay yapıldığı görülür. Word dosyasını JPG çevirme işlemi PC ya da mobil cihazlar üzerinden de gerçekleştirilebilir. Peki, Word'den JPG'ye nasıl çevrilir?

Word JPG çevirme: Word'den JPG'ye nasıl çevrilir? Word dosyası nasıl JPG dosyasına dönüştürülür?

DOC ya da DOCX formatındaki Word belgeleri, Microsoft Word programında düzenlenen metin belgelerini saklar. JPG formatı ise JPG dosyaları yani görüntüleri saklamak için kullanılan bir dosya uzantısıdır. Biri yazı, biri görsel için kullanılan 2 farklı dosya uzantısı olarak düzenlenmelerine rağmen bazı durumlarda kullanıcıların Word to JPG çevirme işlemi yapması gerekebilir. Word'den JPG'ye dönüştürme işleminin ardından ".doc" ya da ".docx" dosyası, bir ".jpg" belgesine çevrilerek aslında bir görsel biçimine getirilir. Dosya formatı JPG olarak değiştirildiğinde, belge üzerinde tekrar bir düzenleme yapılamayacağı için orijinal dosyanın saklanması önerilir. Word JPG dönüştürücü için ise uygulanabilen pek çok yöntem bulunur.

Word dosyası nasıl JPG dosyasına dönüştürülür?

Word to JPG işlemi için güvenilir internet siteleri tercih edilebilir. Bu web siteleri üzerinden Word belgeleri JPG uzantısına kolayca dönüştürülebilir. Ayrıca bu sitelerden bazıları, JPG dosyalarının sıkıştırılıp, boyutunu küçülterek çok daha kolay saklanabilir hâle getirilmesine de imkan sağlamaktadır.

İnternet ortamında pek çok popüler dosya uzantısı değiştirme platformları vardır. Bu platformlar sayesinde kolayca Word - JPG dönüştürme işlemi yapılabilir. Ancak bu sitelerin güvenilir olması her şeyden daha çok önemlidir. Bu yüzden kullanıcıların dikkatli olması ve yalnızca güvenilir sitelerde işlemler yapması tavsiye edilir.

Bu platformların güvenilirliği kanıtlanmış olanları, kişilere en pratik bir şekilde kullanabilecekleri Word - JPG çevirme hizmetlerini sunarlar. Bu gibi internet sitelerine girdikten sonra genelde yapılması gereken tek şey; dönüştürülecek belgeyi sürükleyip bırakmak ya da Dosya Seç seçeneği ile internet sitesine yüklemektir. Bu işlem sonucunda saniyeler içerisinde Word belgesi JPG dosyasına dönüştürülür.

Öte yandan, bazı internet siteleri üzerinden bilgisayar üzerinde yer alan dosyaların Word JPG dönüştürme işleminin yapılabileceği gibi Dropbox ya da Google Drive gibi bulut sistemlerinde yüklü olan belgeler de kullanılabilmektedir.

Bu gibi güvenilir siteler sayesinde başta Word - JPG çevirme işlemi olmak üzere diğer pek çok dosya uzantıları arasında dönüştürme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi güvenliğiniz açısından bu sitelerin güvenilir olması oldukça önemlidir.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Konya... Komşusunu ikna etmek için her yolu denedi: Karımla ilişkin olduğunu söyleYer: Konya... Komşusunu ikna etmek için her yolu denedi: Karımla ilişkin olduğunu söyle
İki tahliye! Duruşma için yeni tarih verildiİki tahliye! Duruşma için yeni tarih verildi
Rus ev sahibinin hayatı kabusa döndü! Kiracısı lüks içinde, kendisi...Rus ev sahibinin hayatı kabusa döndü! Kiracısı lüks içinde, kendisi...
Anahtar Kelimeler:
Adobe
En Çok Okunan Haberler
'Dolar yükselir mi?' sorusuna Bakan Şimşek'ten net cevap: Bırakırsak düşer

'Dolar yükselir mi?' sorusuna Bakan Şimşek'ten net cevap: Bırakırsak düşer

Kulisler hareketlendi: Emeklilere haziran sürprizi! 1 defaya mahsus olacak!

Kulisler hareketlendi: Emeklilere haziran sürprizi! 1 defaya mahsus olacak!

Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza geçirdi! Erzan başka bir araca alındı

Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza geçirdi! Erzan başka bir araca alındı

Okul müdüründen milyonlarca liralık ek ders vurgunu! Yakalanınca 'borsa' dedi: Öğretmenlerden bir isteği oldu ama kabul görmedi

Okul müdüründen milyonlarca liralık ek ders vurgunu! Yakalanınca 'borsa' dedi: Öğretmenlerden bir isteği oldu ama kabul görmedi

Reisi'nin düşen helikopteriyle ilgili ön rapor açıklandı! Pilot düşmeden bir buçuk dakika önce...

Reisi'nin düşen helikopteriyle ilgili ön rapor açıklandı! Pilot düşmeden bir buçuk dakika önce...

Rus ev sahibinin hayatı kabusa döndü! Kiracısı lüks içinde, kendisi...

Rus ev sahibinin hayatı kabusa döndü! Kiracısı lüks içinde, kendisi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.