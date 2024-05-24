HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Word PDF çevirme: Word'den PDF'ye nasıl çevrilir? Word dosyası nasıl PDF dosyasına dönüştürülür?

Word PDF çevirme: Word'den PDF'ye nasıl çevrilir? Word dosyası nasıl PDF dosyasına dönüştürülür?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
21.05.2024 22:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok insan için Word uzantılı bir dosyayı PDF yapmak karmaşık bir işlemdir. Ancak, bir Word dosyasını PDF yapma konulu küçük bir araştırma yapıldığında bu işlemin oldukça pratik olduğu görülür. Word PDF dönüştürme işlemi PC ya da mobil cihazlar üzerinden yapılabilir. Peki, Word dosyasını PDF çevirme nasıl yapılır?

Word PDF çevirme: Word'den PDF'ye nasıl çevrilir? Word dosyası nasıl PDF dosyasına dönüştürülür?

Office programları içerisinde en fazla kullanılan uygulamalardan biri olan Word, içerisinde hazırlanan içerikleri, PDF formatına çevirmeyi mümkün kılar. Word dosyaları genellikle DOC ve DOCX formatları ile kaydedilir. Ancak, Word üzerinde hazırlanan içerikler ek uygulamalara gerek kalmadan da PDF dosyasına dönüştürülebilir.

Bununla birlikte hazırlanan Word dosyalarını, PDF uzantısına çevirip indirmek için kullanılan ücretsiz ve ücretli Word PDF dönüştürme araçları vardır. İnternet tarayıcısı kullanarak dönüştürücü siteler sayesinde Word’ü PDF’e çevirme işlemi kolaylıkla yapılabilir. Ardından PDF dosyası bilgisayara ya da mobil cihazlara indirilebilir.

Word'den PDF'ye nasıl çevrilir?

Sunum gibi bazı ihtiyaçlar hâlinde Word dosyalarının PDF formatına çevrilmesi gerekir. Günümüzde Word dosyasının PDF'ye çevrilmesi için bu hizmeti veren converter (dönüştürücü) programlarından yararlanılır. Kullanılan converter platformlarının bazıları ücretli, bazıları ise ücretsizdir.

Bir dosyanın PDF uzantısına dönüştürülebilmesi için öncelikle dosyanın converter uygulamasına yüklenmesi gerekir. Tarayıcı üzerindeki internet sitesi ya da uygulama kullanılarak "Word to PDF" özelliği sayesinde saniyeler içerisinde word dosyası PDF formatına dönüştürülebilir. Bu işlem sonucunda formatı değiştirilen dosya, tekrardan bilgisayara veya mobil cihaza indirilir.

Word PDF dönüştürücü araçlar

Word PDF çevirme işlemi için Word programında hazırlanan içerikler sadece DOC ya da DOCX uzantısında kaydedilmez. Aynı zamanda hazırlanan Word dosyasını PDF olarak kaydetme olanağı da mevcuttur. Dolayısıyla herhangi bir Word belgesini PDF olarak kaydetme işlemi için ayriyeten üçüncü taraf bir uygulama ya da herhangi bir dönüştürme aracı kullanılmasına ihtiyaç yoktur. Bilgisayarda yer alan hâlihazırdaki Word programı üzerinden Word dosyaları PDF olarak kaydedilebilmektedir.

Ücretsiz olarak kullanılabilen güvenilir Online Word hizmetleri sayesinde de Word dosyaları PDF olarak kaydedilebilmektedir. İnternet ortamında pek çok farklı PDF dönüştürücü uygulamalar mevcuttur, ancak tüm bu uygulamaların aynı kaliteyi sunduğu söylenemez. Bazıları yavaş çalışırken, bazıları da dosyanın dönüştürülmesi esnasında hatalara sebep olabilir. Bununla birlikte bazıları ücretli hizmetler sunar, bazıları ise ücretsizdir. PDF dönüştürme işlemi için kullanılan en popüler platformlar ise Adobe ve Canva olarak sıralanabilir.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Konya... Komşusunu ikna etmek için her yolu denedi: Karımla ilişkin olduğunu söyleYer: Konya... Komşusunu ikna etmek için her yolu denedi: Karımla ilişkin olduğunu söyle
İki tahliye! Duruşma için yeni tarih verildiİki tahliye! Duruşma için yeni tarih verildi
Rus ev sahibinin hayatı kabusa döndü! Kiracısı lüks içinde, kendisi...Rus ev sahibinin hayatı kabusa döndü! Kiracısı lüks içinde, kendisi...
Anahtar Kelimeler:
Adobe
En Çok Okunan Haberler
'Dolar yükselir mi?' sorusuna Bakan Şimşek'ten net cevap: Bırakırsak düşer

'Dolar yükselir mi?' sorusuna Bakan Şimşek'ten net cevap: Bırakırsak düşer

Kulisler hareketlendi: Emeklilere haziran sürprizi! 1 defaya mahsus olacak!

Kulisler hareketlendi: Emeklilere haziran sürprizi! 1 defaya mahsus olacak!

Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza geçirdi! Erzan başka bir araca alındı

Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza geçirdi! Erzan başka bir araca alındı

Okul müdüründen milyonlarca liralık ek ders vurgunu! Yakalanınca 'borsa' dedi: Öğretmenlerden bir isteği oldu ama kabul görmedi

Okul müdüründen milyonlarca liralık ek ders vurgunu! Yakalanınca 'borsa' dedi: Öğretmenlerden bir isteği oldu ama kabul görmedi

Reisi'nin düşen helikopteriyle ilgili ön rapor açıklandı! Pilot düşmeden bir buçuk dakika önce...

Reisi'nin düşen helikopteriyle ilgili ön rapor açıklandı! Pilot düşmeden bir buçuk dakika önce...

Rus ev sahibinin hayatı kabusa döndü! Kiracısı lüks içinde, kendisi...

Rus ev sahibinin hayatı kabusa döndü! Kiracısı lüks içinde, kendisi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.