World of Tanks'e korna geliyor!

Geçen ay, World of Tanks yaklaşmakta olan 10. yıl dönümü planlarını ayrıntılı bir şekilde açıkladı ve Ağustos ayındaki büyük kutlama yolunda gerçekleşecek birçok etkinlik olacak. 18 Mayıs'ta daha önce yayınlanmamış bir özellik geri geliyor: Tank kornası. Oyuncular savaş alanında honking yaparken, aynı zamanda yeni bir yıldönümü görevi, yepyeni özelleştirme unsurları ve çok daha fazlasının tadını çıkarabilecekler!

Tematik eylemlerin her biri, World of Tanks'in derin tarihinin belirli bir kısmı etrafında dönüyor 2011'de kısaca görülen tank kornasını yeniden tanıtılacak. Bu, eski oyuncular için, oyunun eğlenceli bir özelliğinin hoş bir dönüşü olacak.

“World of Tanks ekibinden garip bir talepti. Normalde temel savaş alanı sesleri üzerinde çalışıyoruz: Mermiler, motorlar, metalin metale vurması. En son kornalarla çalıştığımızdan bu yana 9 yıl geçti, ”diyor Ses Tasarım Takım Lideri Slava Skadorva. “Yıldönümü etkinlikleri için özel parçaları yaratmamızı istediler; her zamanki işimizden biraz farklı olabilir, ama oyuncuların bunu seveceğini biliyoruz! ”