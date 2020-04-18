World of Warcraft Oynayanları Sevindirecek Haber

Artık WoW oyuncularının görevlerden ve canavarlardan iki kat daha fazla deneyim puanı kazanmak için birkaç ayları daha var. Shadowlands'in için hala kesin bir çıkış tarihi açıklanmadı. Battle for Azeroth ile Shadowlands arasındaki boşluğu dolduracak eklenti paketi öncesi güncellemeyi ne zaman alacağımızı bilmiyoruz. Ancak boş vakitlerinde daha çok seviye atlamak isteyen her oyuncu için harika bir haber.

Bu gelişme Shadowlands'in piyasaya sürülmesine hazır bir karakter yaratmak istiyorsanız World of Warcraft oynamaya başlamak için uygun bir zaman olduğu anlamına geliyor. Çift XP ve itibar ödüllerini iki katına çıkararak, bir karakteri hızlı bir şekilde 120'ye yükseltilebilir. Aynı zamanda Müttefik Irkları gibi vakit isteyen kısımları çok daha çabuk bitirebilirsiniz.

Ama aynı zamanda beklemek de bir alternatif olabilir. Shadowlands ile Blizzard, mevcut seviye sınırını sadece 60. seviyeye düşürecek seviye sisteminin kapsamlı bir iyileştirmesi üzerine çalışıyor. Exile's Reach adlı yeni ve eğlenceli bir başlangıç ​​bölgesine ek olarak, bu seviye atlama hızı da şu anda olduğundan daha hızlı olacak. Warcraft'ın piyasaya sürülmesinden bu yana sahip olduğu aynı eski bölgeleri gezmek yerine, karakterinizi Shadowlands'ın başladığı 10. seviyeden 50'ye kadar götürecek olan önceki eklenti paketlerinden sadece birini oynamayı seçebileceksiniz.

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