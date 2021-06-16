World Wide Web'in mimarı Sir Tim Berners-Lee, 'interneti' NFT olarak satıyor!

World Wide Web'in (www) mucidi Sir Tim Berners-Lee NFT çılgınlığına katılan isimlerden biri oldu. Berners-Lee, interneti internet yapan ve modern internet için kullanıldığı söylenen orijinal kaynak kodunu NFT olarak satışa sunma kararı aldı. Bir nevi internet, NFT olarak satışa sunulacak.

DÖRT FARKLI ÜRÜN TEK BİR NFT OLARAK SATILACAK

Açık artırmada dört farklı ürün koleksiyonu tek bir dijital NFT olarak satışa sunulacak. Bunlar, proje için yazılan kaynak kodunun "orijinal zaman damgalı dosyaları", bu kodun "animasyonu", Sir Tim Berners-Lee'nin süreçle ilgili bir mektubu ve kendisi tarafından oluşturulan kodun "dijital posteri" olacak.

Açık artırma 23-30 Haziran tarihleri arasında 1000 dolarlık bir açılış teklifiyle gerçekleştirilecek. En yüksek teklifi veren NFT eserin yeni sahibi olacak.

SİR TIM BERNERS-LEE BİR MİLYARDER OLMADI

Web üzerinden para kazanan Google, Facebook ve Amazon'un kurucularının aksine, Berners-Lee bir milyarder değil.

1989 ve 1991 yılları arasında Berners-Lee tarafından tasarlanan ve kodlanan World Wide Web'in ve ilk tarayıcısının arkasındaki kaynak kodun hiçbir zaman patenti alınmadı. Bunun yerine, İngiliz bilim adamının o sırada çalıştığı İsviçre'deki Cern laboratuvarı, ücretsiz olarak kamunun kullanımına açtı.

