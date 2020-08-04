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WoW Classic’te Ahn’Qiraj hazırlıkları başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.08.2020 12:24 | Son Güncelleme

WoW Classic sonunda Ahn’Qiraj kapılarını aralıyor. Horde ve Alliance’ın kahramanları, Kadim İlah C’Thun’un karşısına dikilecekler.

WoW Classic’te Ahn’Qiraj hazırlıkları başladı

Devasa çöl kalesi Ahn’Qiraj, Kayan Kumlar Savaşı’ndan beri Böcek Duvarı’nın arkasında mühürlü kalmıştı; ancak bu kadim tapınakların ve harabelerin içinde bir kez daha şeytani bir varlık uyanıyor.

Dünyanın dört bir yanından oyuncular, Ahn’Qiraj Kapıları’nın açılmasıyla birlikte Warcraft tarihinin en destansı anlarından birine tanıklık etme şansı yakalayacak. Bu önemli olayın hemen öncesindeyse tüm bölgeyi kapsayan 10 saatlik bir ölüm kalım mücadelesi gerçekleşecek. Kum fırtınası dindiğinde Azeroth, yeni Böcek Lordlarını selamlayacak.

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