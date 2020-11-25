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Wow Sinyali: 43 yıllık gizemli sinyalin kaynağı bulunmuş olabilir!

25.11.2020 17:02 | Son Güncelleme:
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Wow Sinyali: 43 yıllık gizemli sinyalin kaynağı bulunmuş olabilir!

İlk kez 1977 yılında tespit edilen Wow Sinyali için amatör gökbilimci Alberto Caballero, olası bir kaynak bulduğunu açıkladı. Bu gelişme sonrası Wow Sinyali'nin 43 yıllık gizemi aralanabilir.

Wow Sinyali'nin kendisi kadar hikayesi de gizemli. Aslında her şey, 1971'de NASA'nın SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Formu Araştırma Merkezi) projesini hayata geçirmesiyle başladı. SETI projesinden başlangıcından 6 yıl sonra Dr. Jerry R.Ehman, bugün Wow Sinyali dediğimiz 72 saniyelik o sinyalleri saptadı. Sinyalleri incelemeye koyulan Dr.Ehman, verilerdeki ''6EQUJ5'' karakterlerini yuvarlak içine aldı ve ''Wow!'' yazdı. Gizemli radyo sinyalinin ismi de böylece konulmuş oldu. 43 yıldır kaynağı bulunamayan sinyaller, amatör gökbilimci Alberto Caballero'nun umutlandıran açıklaması ile tekrar gündeme geldi.

WOW SİNYALİ İÇİN OLASI KAYNAK BULUNDU

Alberto Caballero, Physorg'da yer alan bir habere göre Wow sinyali için olası bir kaynak buldu. Caballero, sinyallerin geldiği noktanın Güneş Sistemi'nin yıldızı Güneş'e oldukça benzeyen '2MASS 19281982-2640123' isimli yıldız olabileceğini iddia etti. Caballero'nun iddiası ise henüz doğrulanmış değil. Ancak bunun bir için yol var.

Wow sinyali

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43 YILLIK GİZEM ÇÖZÜLEBİLİR

Wow Sinyali için Caballero'nun ortaya attığı iddianın doğrulanması için gökbilimcilerin iddia üzerine çalışma yapması şart. Ancak böyle bir çalışma sonucunda sinyallerin geldiği noktanın tam olarak saptanabilir. Fakat şimdiden 43 yıllık bir gizemin aralanıyor olabileceği birçok kişiyi heyecanlandırmaya yetiyor.

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