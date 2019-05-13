WP: ‘Trump 4 Temmuz Kutlamalarına El Attı’

Eski Rum Bakan: Bizim için Türkiye ile savaşacak ülke yok

Eski Rum Bakan: Bizim için Türkiye ile savaşacak ülke yok

Washington Post’a göre Trump bu mesajından hemen sonra konuyla ilgili olarak yeni İçişleri Bakanı David Bernhardt’ıgörevlendirdi. Üç aydır çalışmalarını sürdüren Trump ve Bernhardt, yeni kutlamalara son şeklini verdi ve ismini de ‘’Amerika’ya Saygıyla Selam’’ koydu. Gazete, yeni planın havai fişek gösterisini Ulusal Park’tan Potomac Nehri kenarına taşıdığını ve eğlence için ikinci bir sahne kurulacağını yazdı.

Trump geçen Şubat ayında Twitter’dan bir mesaj yayınlamış ve, “Bu tarihi not edin. 4 Temmuz’da dev havai fişek gösterisi, eğlence ve favori Başkan’ınızın konuşması olacak” demişti.

yıldır sürdürülen partiler üstü bir gelenek. 1947’den beri televizyondan canlı yayınlanan havai fişek gösterisine 1981’de ücretsiz konser de eklendi.

ABD Başkanı Donald Trump 2017’de Fransa’nın ulusal bayramı Bastille Günü’ne katıldığından ve askeri geçit törenini gördüğünden beri, kendisinin merkezinde olduğu büyük ölçekli bir gösteri niyetini dile getiriyordu. Trump yönetimi, 2018’in başında Muharipler Günü için başkent Washington’da da bir askeri geçit töreni planlamış ancak yüksek maliyet nedeniyle bu plan rafa kaldırılmıştı.

Washington Post’a göre, Trump’ın bu geleneğe siyaseti karıştırma çabası, Demokratlar ve Washington Belediyesi içinde tepkilere neden oldu bile. Gazeteye bilgi veren bir belediye yetkilisi, Trump’ın konuşma yapmak için Ulusal Park’a gelişi ve havai fişek gösterisinin yer değiştirmesi için gereken hazırlıklar nedeniyle endişeli olduklarını belirtti. Tüm bu hazırlıkların, Washingtonlular kadar Temmuz ayında artan sayıları hızla artan turistlerin hayatını da zorlaştıracağı belirtiliyor.