WP: ‘Trump 4 Temmuz Kutlamalarına El Attı’

ABD Başkanı Donald Trump’ın, her 4 Temmuz’da düzenlenen bağımsızlık kutlamalarını değiştirme çalışmaları başlattığı iddia edildi. Washington Post kutlamaların merkezinin ABD Kongresi önü olmayacağı ve Trump’ın törenlere katılarak konuşma yapmayı planladığı bildiriliyor.
Trump geçen Şubat ayında Twitter’dan bir mesaj yayınlamış ve, “Bu tarihi not edin. 4 Temmuz’da dev havai fişek gösterisi, eğlence ve favori Başkan’ınızın konuşması olacak” demişti.
Washington Post’a göre Trump bu mesajından hemen sonra konuyla ilgili olarak yeni İçişleri Bakanı David Bernhardt’ıgörevlendirdi. Üç aydır çalışmalarını sürdüren Trump ve Bernhardt, yeni kutlamalara son şeklini verdi ve ismini de ‘’Amerika’ya Saygıyla Selam’’ koydu. Gazete, yeni planın havai fişek gösterisini Ulusal Park’tan Potomac Nehri kenarına taşıdığını ve eğlence için ikinci bir sahne kurulacağını yazdı.
Kongre’nin önünden başlayan Ulusal Park’ta binlerce Amerikalı’nın ve turistin katıldığı hava fişek gösterisi ve konserler, neredeyse 50
yıldır sürdürülen partiler üstü bir gelenek. 1947’den beri televizyondan canlı yayınlanan havai fişek gösterisine 1981’de ücretsiz konser de eklendi.
ABD Başkanı Donald Trump 2017’de Fransa’nın ulusal bayramı Bastille Günü’ne katıldığından ve askeri geçit törenini gördüğünden beri, kendisinin merkezinde olduğu büyük ölçekli bir gösteri niyetini dile getiriyordu. Trump yönetimi, 2018’in başında Muharipler Günü için başkent Washington’da da bir askeri geçit töreni planlamış ancak yüksek maliyet nedeniyle bu plan rafa kaldırılmıştı.
Washington Post’a göre, Trump’ın bu geleneğe siyaseti karıştırma çabası, Demokratlar ve Washington Belediyesi içinde tepkilere neden oldu bile. Gazeteye bilgi veren bir belediye yetkilisi, Trump’ın konuşma yapmak için Ulusal Park’a gelişi ve havai fişek gösterisinin yer değiştirmesi için gereken hazırlıklar nedeniyle endişeli olduklarını belirtti. Tüm bu hazırlıkların, Washingtonlular kadar Temmuz ayında artan sayıları hızla artan turistlerin hayatını da zorlaştıracağı belirtiliyor.
Washington Post’a konuşan yetkililer ayrıca tüm değişikliklerin maliyetinin, halkın vergilerinden karşılanmaması gerektiği ve federal hükümetin bütçesinden çıkması gerektiğini dile getirdiler.
Washington Post’a konuşan Demokrat temsilci Betty McCollum da, “Eğer Başkan bu kutlamaları kendi gösterisine çevirirse, Amerikan halkının tepkisini çekecektir” dedi.
Yakın tarihte hiçbir ABD Başkanı, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmadı. Başkanlar, bu tatili genelde Beyaz Saray’da geçiriyor.
4 Temmuz 1776’da Amerika’da bulunan 13 İngiliz kolonisi, Bağımsızlık Bildirgesi’ne imza atarak İngiliz Krallığı’yla bağlarını tamamen koparmıştı. Bağımsızlığın ilanından bir yıl önce başlayan Bağımsızlık Savaşı 1783’te imzalanan Paris Anlaşması’yla sona ermiş, İngiltere Amerika’nın bağımsızlığını tanımıştı.
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