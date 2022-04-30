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WPS kilidi nasıl açılır? WPS PIN girişi nasıl yapılır?

29.04.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şifresiz internet erişimi sağlayan WPS'i aktif hale getirmek için modemin altında yer alan 8 haneli şifre ya da yine modem üzerinde yer alan WPS tuşu kullanılabilir. Bu şifre ve tuş aracılığı ile WPS'i açmak oldukça pratiktir. WPS kilidi nasıl açılır, PIN girişi nasıl yapılır?

WPS kilidi nasıl açılır? WPS PIN girişi nasıl yapılır?

Wi-Fi Protected Setup yani WPS teknolojisi, tecrübesiz kullanıcıların router ve WLAN destekli modemler aracılığı ile kablosuz ayarları yapabilmeleri için geliştirilmiştir. Basit yolla çözüm sağlamayı amaçlayan bir teknolojidir.

WPS destekli router'larda 8 haneli bir kod bulunur. Kablosuz ağa bir laptop bağlamanız gerektiğinde bu 8 haneli PIN kodunu girmeniz istenir. Bu sayede WPS ile bağlantı sağlanır.

WPS PIN girişi yapma işlemi sırasında 3 kez üst üste yanlış girildiğinde, router sizi 60 saniye bekletir. Modemin bu özelliği sayesinde rahatlıkla kablosuz ayarlarını yapmak mümkündür.

WPS nedir, ne işe yarar? WPS ile bağlantı nasıl yapılır?WPS nedir, ne işe yarar? WPS ile bağlantı nasıl yapılır?

WPS Kilidi Nasıl Açılır?

WPS fonksiyonu akıllı telefonlar, tabletler, akıllı TV’ler, yazıcılar gibi modern aygıtlar tarafından desteklenir. WPS’nin amacı, bu teknolojiyle uyumlu aygıtlar arasında kablosuz ağa bağlanma fonksiyonunu kolay hale getirmektir. WPS ile bağlantı Android ve WPS uyumlu aygıtlarla gerçekleştirilebilir.

WPS kilidi açma işlemi oldukça kolaydır. Birçok elektronik cihaz üreticisi WPS açma işlemini kolaylaştırmak için cihaz üzerine bir buton yerleştirir. Bu buton sayesinde WPS özelliği açılır.

Modeme erişiminiz olduğu sürece WPS şifresi bulma gibi bir gayrete girmenize gerek yok. Bağlantıyı sağlamak için yapmanız gereken bazı önemli adımları takip etmektir.

Burada en önemli adım WPS bağlantısı sağlamak için, modemin şifrelenmiş bir biçimde korunuyor olmasıdır. WPS bağlanma adımları şu şekilde sıralanır:

  • İlk olarak Wi-Fi modeminizin üzerinde bulunan WPS tuşuna basmanız gerekir. WPS taramasını başlatmakla süreci başlatmış olursunuz.
  • Bundan sonraki adımda bağlanmak istediğiniz cihazın Wi-Fi özelliğini açmanız gerekir. Bunun için “Ayarlar” uygulamasında yer alan “Kablosuz” alanına gitmeniz gerekiyor.
  • Bu ekranda sağ üst alanda yer alan seçenekler içinden WPS seçeneğini bulun ve açtıktan sonra cihazın tarama yapmasını sağlayın.
  • Kısa süre sonra modem ve bağlanmak istediğiniz cihaz birbirini görür. İkisi arasında bağlantı hızlı bir şekilde kurulur.
WPS nasıl kapatılır? WPS nasıl devre dışı bırakılır?WPS nasıl kapatılır? WPS nasıl devre dışı bırakılır?

WPS’nin ne olduğunu ve tam olarak nasıl işlediğini öğrendikten sonra bağlanmak bu adımlar sayesinde çok kolay. Şifre girme, şifre arama zahmetine girmeden ağı cihazınıza kaydettiniz. Artık cihazınızda ağ kayıtlı olduğu için bir sonraki bağlanma işlemi sırasında WPS ve şifreye ihtiyacınız olmayacak. Cihazınızın Wi-Fi özelliğinin açık olması halinde ve ağın menzilinde olduğunuz sürece otomatik olarak bağlantı kurulur.

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