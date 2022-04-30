WPS nasıl kapatılır? WPS nasıl devre dışı bırakılır?

Evlerimizde kullandığımız internet ağının en zayıf kısmı kablosuz erişim noktası yani ADSL modemdir. 2011 yılında WPS sisteminde kötü niyetli kişilerin şifre kırabildiği ve basit ancak kesin bir güvenlik açığı olduğu fark edildi. Dolayısıyla WPS açığından korunmak için WPS’in kapalı olduğundan emin olmak gerekir. Aynı zamanda WPS destekli cihazlarınız aracılığıyla ağa normal Wi-Fi bağlantısı üzerinden bağlanmaya dikkat etmeniz yararlı olur.

WPS Nasıl Kapatılır?

WPS devre dışı bırakma işlemi için ilk olarak buton kontrolü yapmalısınız. Router’ın üzerinde “WPS” olarak adlandırılan bir buton bulduğunuz zaman öncelikle pasif hale getirildiğinden emin olmalısınız. Bazı durumlarda ise WPS butonunuz basılı kalabilir ya da arızalanabilir.

WPS’i kapama işlemini tamamladıktan sonra mutlaka WPS destekli bir cihaz kullanın. Ağınıza katılmayı deneyin. Ağınıza katılmak istediğiniz zaman WPS PIN’i yerine WPA ve benzeri bir anahtar girmeniz isteniyorsa WPS kapanmıştır.

WPS tuşuna bastım internet gitti diye araştırma yapan birçok kişi aslında ağı ile bağlantısını kesmiş olduğunu görür. Bu nedenle modemde WPS tuşuna basma ile ilgili kafa karışıklığı yaşanabilmektedir.

WPS Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Yönlendiricilerin her biri için WPS'yi nasıl devre dışı bırakacağınızı aşağıda sıralayalım:

ASUS

Bir web tarayıcısı açtıktan sonra 192.168.1.1 ile ara yüze bağlanın:

Yönetici kullanıcı adı ve şifresini sisteme girmeniz gerekir.

Gelişmiş kablosuz ayarları tıklayın.

WPS'yi seçin ve WPS'yi Etkinleştir'in yanındaki KAPALI konuma getirin.

Belkin

Bir web tarayıcısı belirleyip açtıktan sonra 192.168.2.1 ile ara yüze bağlanın.

Sağ üst köşeden giriş yap'ı seçin

Yönlendiricinin şifresini girdikten sonra gönder seçeneğini tıklayın.

Ekranın sol tarafında yer alan kablosuz menüsü alt kısmındaki Wi-Fi Korumalı Kurulum'u seçin

Wi-fI Korumalı Kurulumu "Devre Dışı" olarak değiştirin.

Bizon

Buffalo yönlendiricileri WPS sorunundan etkilenmeyen sistemlerdir.

Cisco Sistemleri

Bir web tarayıcısı ile sisteme giriş yaptıktan sonra IP adresini girmeniz gerekir. Cisco birden fazla seçeneğe sahip olduğu için bu sayfa aracılığı ile IP adresi, varsayılan kullanıcı adları ve şifrelerini alabilirsiniz.

Menü içinden kablosuz Wi-Fi korumalı kurulumu seçtikten sonra WPS'nin devre dışı kalmasını sağlamak için "Kapalı" butonunu tıklayın

Ayarlarınızı uygulamak üzere "Kaydet" i seçin.

D-Link

Bir web tarayıcısı açtıktan sonra adres çubuğuna 192.168.1.1 ile ara yüze bağlanın.

Kuruluma girin ve kurulum sekmesini tıklayın.

Wi-Fi Korumalı Kurulum etkinleşmesi yanındaki onaylamayı kaldırın ve kaydet adımını seçin.

ZyXEL

Bir web tarayıcısı ile sisteme girdikten sonra 192.168.0.1 ile ara yüze bağlanın.

Yönlendirici ayarlara giriş yapın ve "Kablosuz Kurulum" u seçin

WPS'i seçimi yaptıktan sonra WPS'i devre dışı bırakmak için mavi tuşu tıklayın.

Not: WPS, Apple Airport cihazlarında yer almıyor.



