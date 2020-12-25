WPS nedir? WPS bağlantısı nasıl yapılır? WPS nasıl devre dışı bırakılır?

WPS ayarları korumalı kablosuz kurulum anlamına gelir. Kablosuz bir bağlantı üzerinden cihazlarla bağlantı gerçekleştiğinde güvenilir bir ağ paylaşımı sunulur. Bu işlem modem veya router yani modem dağıtıcı paneli üzerinden yapılır. Modem üzerinde bulunan tuş yardımıyla korumalı kablosuz kurulumu kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Peki WPS tuşu nedir? Nasıl kullanılır? İşte güvenliğiniz için kablosuz ağ kullanımında etkin rolü olan WPS hakkında merak ettikleriniz. WPS Nedir? Birçok kişi artık günümüzde kablosuz ağ paylaştırıcıları üzerinden cihazlarında özgürce internet kullanmayı tercih eder. İnternet hayatlara girdiği ilk zamanlarda ethernet kablosuyla cihazlara internet özelliği sunulsa da günümüzde farklı yollar kullanılır. Fakat artık kablolu internet kullanımı neredeyse çok az kişinin tercih ettiği bir ağ paylaşım yöntemidir. Kablolu internet işin içine girince farklı güvenlik modülleri de merak konusu olur. Bu nedenle modem veya router üzerinde bulunan WPS tuşu güvenli ağ erişimi sağlamak isteyenler tarafından merak edilir. Tam ismi ‘’WI-FI Protected Setup’’ olan WPS tuşu, kablosuz ağınızın güvenilir bir şekilde kullanılmasına ve cihazların da İnternet fonksiyonu kazanmasına yardımcı olur. Bu sayede dilediğiniz İnternet sitesini ziyarete edebilir, kartlarınızı veya kişisel bilgilerinizi İnternet tarayıcılarında emniyetli bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.

Modemde Bulunan WPS Tuşu Ne İşe Yarar? Daha önce güvenilir bir ağ paylaşımı sağlama konusunda bilgi sahibi olmayabilirsiniz. Fakat internette özgürce gezerken özellikle alışveriş sırasında her defasında kart bilgilerinizi veya kişisel bilgilerinizi girmek büyük zahmet yaratabilir. Bu durumdan sıkılanların aklına gelen sorulardan biri modemlerdeki WPS nedir sorusudur. WPS’nin korumalı kablosuz kurulum olduğu bilindiği için modem üzerinde bulunan WPS tuşu ilginizi çekmiş olabilir. WPS güvenilirliği sayesinde akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı TV’lerde hassas bir WI-FI erişimi sağlayabilirsiniz. Bu güvenilir yöntemi dilediğiniz sitede kişisel bilgilerinizi tek tuşla kaydetmek ve daha sonra ihtiyacınız olduğunda zaman kaybetmemek için tercih edebilirsiniz. WPS güvenirliği olan bir modem üzerinden bağlantı gerçekleştirmek ve bilgilerinize erişmek isteyen yazılımlar modeme yalnızca şifreyle bağlanamaz. Güvenilir Ağa Erişim WPS ile Nasıl Sağlanır? WPS aktif olduğu zaman modem üzerinden kablosuz internete şifreyle bağlantı gerçekleşmez. Kablosuz ağa bağlanmanın farklı yöntemleri bulunur. Bu yöntemlerin en başında PIN ile kablosuz ağa bağlantı gelir. PIN, 8 haneden oluşur. WPS desteği sunan modem veya router cihazının arkasında bulunan şifre PIN’i oluşturur.

Herhangi bir cihazla Kablosuz ağa bağlanmak istiyorsanız 8 haneli PIN rakamını girmeniz gerekir. Aksi takdirde kablosuz ağ bağlantısı gerçekleşmez. PIN haricinde WPS desteği sunan bir modemden kablosuz İnternet bağlantısı gerçekleştirmek için WPS tuşuna basılması gerekir. Bu tuş her modemde mevcut olmayabilir. Yeni nesil modemlerde ve router cihazlarında WPS tuşuna rastlamanız mümkündür. WPS tuşuna bastıktan sonra kablosuz İnterneti bağlamak istediğiniz cihaz kısa süre içinde internete otomatik olarak bağlanır. WPS açma ve WPS kapama işlemleri modem üzerinden manuel olarak yapıldığı için kablosuz İnternet deneyimlerinizde herhangi bir güvenlik sorunu yaşamazsınız. Modeminizde WPS bulunmuyorsa yeni bir modem satın alarak güvenilir ağ erişimini cihazlarınızda sağlayabilirsiniz. WPS Kapatmak Gerekli Midir? WPS tuşu açık kaldığı zaman modemlerin kapsama alanına giren farklı cihazlar da otomatik olarak bağlantı gerçekleştirebilir. Bu sebeple WPS tuşunu kapatmanız gerekebilir. Cihazlarınızda ilk kez İnternet kullanacaksınız WPS tuşunu açabilir, bağlantınızı güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilir ve ardından WPS tuşunu yine manuel olarak kapatabilirsiniz.