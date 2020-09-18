Wray'in "Seçimlere Rus Müdahalesi" Açıklamasına Trump'tan Tepki

Ağustos ayının başlarında da, ABD’nin Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi (NCSC) Başkanı William Evanina Rusya’nın şu an devam eden müdahele girişimlerini kamuoyuna açık bir şekilde gündeme getirmişti. Ancak Wray’den farklı olarak Evanina, Ruslar’ın Trump’ın başkanlık yarışındaki şansını arttırma yönünde çabaları olduğunu ileri sürmüştü.

FBI Başkanı Wray’ın açıklaması başkanlık kampanyalarının başlamasından bu yana konuyla ilgili yaptığı ilk uyarı niteliğini taşıyor.

Wray’ın açıklamasına göre, bu müdahale girişimlerinin ardındaki başlıca hedef, “eski Başkan Yardımcısı Biden’ı ve Rusya karşıtı olarak gördükleri bir yapıyı kötülemek”.

Temsilciler Meclisi’nin İç Güvenlik Komisyonu üyelerine Perşembe günü ifade veren Wray, Kremlin’in sosyal medya ve Rus resmi yayın kanalları başta olmak üzere çeşitli platformlardaki etki operasyonlarının “çok aktif” olduğunu söyledi.

FBI Başkanı Wray’ın açıklamalarına tepki gösteren Başkan Trump, Wray’e ilk ismiyle hitap ettiği sosyal medya mesajında, “Ama Chris, Rusya, Rusya, Rusya’dan çok daha büyük bir tehdit oluşturmasına rağmen Çin’den gelen eylemleri hiç görmüyorsun” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Rusya ve Çin’e atfen, “Her ikisi de ve diğerleri de, tamamen kırılgan, istenmeden verilmiş (sahte?) oy pusulası düzenbazlığı karşısında 2020 seçimlerimize müdahale edebilecek” dedi.

Diğer taraftan, Trump pandemi nedeniyle seçimlerin büyük oranda posta yoluyla gönderilen oy pusuları aracılığıyla yapılmasını birçok kez eleştirirken, FBI lideri Wray bununla ilgili endişelerin yersiz olduğunu savundu..

Komisyon’a yaptığı açıklamada Wray bu konuyla ilgili olarak, “Şu ana kadar büyük bir seçimde koordine edilmiş ulusal çaplı bir seçim hilesi görmedik. Beni en çok endişelendiren, küçük çaplı siber müdahalelerin abartılması ve yanlış bilgilendirmelere dair sürekli sinyaller. Bunların zaman içinde Amerikalı seçmenlerin güvenini kırmasından kaygılıyım” dedi.