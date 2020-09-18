Wray'in "Seçimlere Rus Müdahalesi" Açıklamasına Trump'tan Tepki

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray Rusya’nın Amerika’daki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını etkileme çabalarını sürdürdüğü yönünde milletvekillerine uyarıda bulundu. Wray, Rusya’dan gelen müdahalenin Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden’a zarar verme niteliğinde olduğunu ileri sürdü.
Temsilciler Meclisi’nin İç Güvenlik Komisyonu üyelerine Perşembe günü ifade veren Wray, Kremlin’in sosyal medya ve Rus resmi yayın kanalları başta olmak üzere çeşitli platformlardaki etki operasyonlarının “çok aktif” olduğunu söyledi.
Wray’ın açıklamasına göre, bu müdahale girişimlerinin ardındaki başlıca hedef, “eski Başkan Yardımcısı Biden’ı ve Rusya karşıtı olarak gördükleri bir yapıyı kötülemek”.
FBI Başkanı Wray’ın açıklaması başkanlık kampanyalarının başlamasından bu yana konuyla ilgili yaptığı ilk uyarı niteliğini taşıyor.
Ağustos ayının başlarında da, ABD’nin Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi (NCSC) Başkanı William Evanina Rusya’nın şu an devam eden müdahele girişimlerini kamuoyuna açık bir şekilde gündeme getirmişti. Ancak Wray’den farklı olarak Evanina, Ruslar’ın Trump’ın başkanlık yarışındaki şansını arttırma yönünde çabaları olduğunu ileri sürmüştü.
FBI Başkanı Wray’ın açıklamalarına tepki gösteren Başkan Trump, Wray’e ilk ismiyle hitap ettiği sosyal medya mesajında, “Ama Chris, Rusya, Rusya, Rusya’dan çok daha büyük bir tehdit oluşturmasına rağmen Çin’den gelen eylemleri hiç görmüyorsun” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Rusya ve Çin’e atfen, “Her ikisi de ve diğerleri de, tamamen kırılgan, istenmeden verilmiş (sahte?) oy pusulası düzenbazlığı karşısında 2020 seçimlerimize müdahale edebilecek” dedi.
Diğer taraftan, Trump pandemi nedeniyle seçimlerin büyük oranda posta yoluyla gönderilen oy pusuları aracılığıyla yapılmasını birçok kez eleştirirken, FBI lideri Wray bununla ilgili endişelerin yersiz olduğunu savundu..
Komisyon’a yaptığı açıklamada Wray bu konuyla ilgili olarak, “Şu ana kadar büyük bir seçimde koordine edilmiş ulusal çaplı bir seçim hilesi görmedik. Beni en çok endişelendiren, küçük çaplı siber müdahalelerin abartılması ve yanlış bilgilendirmelere dair sürekli sinyaller. Bunların zaman içinde Amerikalı seçmenlerin güvenini kırmasından kaygılıyım” dedi.
Başkan Trump, Wray’in, ülkede son dönemlerde yayılan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösterilerdeki rolü artan sol grup Antifa’yla ilgili yorumlarına da yanıt verdi. Wray’in oturumdaki açıklamalarından sonra, Trump’la bu hususta da görüş ayrılığına düştüğü yorumları yapılmıştı. Antifa grubunun protestolarda şiddet eylemlerini sistematik bir şekilde tetiklediğini gösteren bir kanıt bulunmadığını savunan Wray, gruba “bir kurumdan ziyade bir ideoloji ya da bir hareket” gözüyle baktıklarını belirtmişti.
Antifa’ya yönelik eleştirilerini arttıran Trump ise Wray’ın açıklamalarının ardından Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Wray’i ve FBI’ı Antifa’nın “cinayetlerine göz yummakla” suçladı.
Trump, “Antifa’ya iyi finanse edilmiş ve Comey/Mueller’dan ilham alan ve onların mali kaynaklarını bulmada tamamen yetersiz ya da isteksiz kalan FBI tarafından korunan bir grup ANARŞİST ve KABADAYI olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.
Wray’in Antifa’yla ilgili açıklamalarına bazı Cumhuriyetçiler’den de tepki geldi.
Wray ayrıca, gerek cihatçılardan etkilenen gerek Amerika’daki ırkçı gruplar da dahil yerel bazı topluluklardan oluşan şiddet yanlısı aşırıcıların ülkedeki en büyük tehdit olduğunu savundu. Wray tüm bu gruplar arasındaysa “ırkçılıktan beslenen şiddet yanlısı aşırıcıların en büyük grup” olduğuna değinerek 2020 yılında ülke içinde terör suçundan 120 kişinin tutuklandığını aktardı.