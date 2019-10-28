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WRC Yaris ile yarışan Ott Tanak, Dünya Ralli Şampiyonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

Toyota pilotu Tanak sezonun bitmesine 1 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti

İSTANBUL (AA) - Toyota Gazoo Racing takımının pilotu Ott Tanak, sezonun bitmesine bir yarış kala Dünya Ralli Şampiyonası'nda Pilotlar Şampiyonluğu'nu garantiledi.

Toyota açıklamasına göre, Dünya Ralli Şampiyonası'nın sondan bir önceki yarışı olan İspanya Rallisi'nde de başarılı bir yarış çıkaran Toyota pilotu Ott Tanak, Pilotlar Şampiyonluğu'nu kazandı. Tanak sezonun bitmesine 1 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

İkinci oldukları İspanya yarışı sonrasında şampiyonluğu kazanan Ott Tanak ve co-pilotu Martin Jarveoja, sezon boyunca ortaya koydukları istikrarlı performanslarının da karşılığını almış oldular. Böylelikle Ott Tanak 2004’ten bu yana WRC’de şampiyonluk kazanan üçüncü farklı sürücü olurken, co-pilot Martin Jarveoja da bu unvanı elde eden ilk Estonyalı oldu.

Toyota Yaris WRC ile yarışan Jari-Matti Latvala ise ralliyi beşinci sırada tamamladı ve Toyota'nın Markalar Şampiyonluğu’nu kazanma şansını sezonun son yarışına taşımış oldu

Toyota Gazoo Racing Rally Challenge Programı sürücüsü Takamoto Katsuta da kariyerinin zirvesindeki ikinci yarışını başarılı bir şekilde tamamladı ve iyi bir gelişim göstermeye devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Tommi Makinen yarışın ardından tarihi bir an yaşadıklarını belirterek, "Tüm takım için büyük bir ödül aldık ve Tanak hedefine ulaştı. Hafta sonu boyunca baskı büyüktü ama Güç Etabı’nda gerekeni yaparak harika bir iş çıkardı. Bu sonuçlarla birlikte Markalar Şampiyonluğu mücadelesinde Avustralya’da galip gelme şansımız var." ifadelerini kullandı.

Ott Tanak ise "Büyük bir baskı vardı ve en başında bununla mücadele etmek zordu. Ancak rallinin sonlarına doğru iyi bir tempo yakaladık ve Güç Etabı’nda istediğimiz sonuçları aldık. Takıma da harika bir iş çıkardığı için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan açıklamaya göre, WRC 2019 takviminin sonraki mücadelesi ise 14-17 Kasım tarihlerinde Avustralya Rallisi olacak. Dar ve kıvrımlı orman etaplarının, hızlı ve akıcı yollarla kombine edildiği ralli 2019 sezonunun son yarışı olacak.

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Ott Tanak Toyota

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