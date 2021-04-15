Wright’ı Öldüren Polis Yargıç Karşısına Çıkıyor

ABD’nin Minnesota eyaletinde trafik kontrolu sırasında 20 yaşındaki siyah Daunte Wright’ı vurarak öldüren beyaz polis memuru Kim Potter yargıç karşısına çıkıyor.
İkinci derece adam öldürmekle suçlanan eski polis memuru Kim Potter’ın ilk duruşması video konferans uygulaması Zoom üzerinden yapılacak.
Polis memuru Kim Potter, Brooklyn Center’da yaşanan ve dört gündür protestocularla polis arasında çatışmalara yol açan olaydan iki gün sonra istifa etmişti.
Emniyet teşkilatından yapılan açıklamada, 26 yıldır polis teşkilatında görev yapan Potter’ın olay sırasında şok tabancası yerine silahını kullandığı, yani Wright’ı yanlışlıkla vurduğu belirtilmişti.
Minnesota yasalarına göre, Potter'ın ikinci derece adam öldürmekten mahkum edilmesi için savcılar, olayda “ağır ihmal” olduğunu ve Wright'a karşı eylemlerinde "mantıksız bir risk" aldığını göstermek zorunda.
Potter’ın suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis ve 20 bin dolar para cezası alması öngörülüyor.
Kim Potter trafik kontrolu sırasında bir başka polis memuruna eğitim veriyordu. Çarşamba günü gözaltına alınan Kim Potter bir gün sonra 100 bin dolarlık kefaleti ödemesinin ardından serbest kalmıştı.
Polis, Daunte Wright’ın Pazar günü süresi dolan plaka sebebiyle polis tarafından durdurulduğunu; ancak hakkında polislerden kaçmak ve Haziran ayında ruhsatsız silah bulundurmak suçlamaları sebebiyle yakalama kararı olduğunun anlaşılmasının ardından gözaltına alınmasına karar verildiğini belirtmişti.
“Tecrübeli bir polis şok tabancası ve gerçek silah arasındaki farkı bilir”
Daunte Wright’ın ailesi ve protestocularsa bu açıklamayı reddetti. Aile, olayın, polisin uygulamalarında önyargılı davranışını yansıttığını savunuyor.
Wright ailesinin avukatı Ben Crump, polis memurunun Wright’ı yanlışlıkla vurduğu savunmasını reddediyor ve tecrübeli bir polis memurunun şok tabancası ve gerçek silah arasındaki farkı bileceğini vurguluyor.
Geçmişte benzer vakalar yaşandı mı?
Uzmanlar, polis memurlarının şok tabancası yerine silahını ateşledikleri vakaların pek sık görülmediğini belirtiyor.
2009 yılında polis memuru Johannes Mehserle, California’da tren istasyonunda yaşanan bir kavgaya müdahale ederken 22 yaşındaki Oscar Grant’i vurmuş ve taksirle adam öldürmekten suçlu bulunmuştu. Mehserle, iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Oklahoma eyaletinin Tulsa bölgesinde 2015 yılında gönüllü olarak şerif yardımcılığı yapan beyaz Robert Bates, siyah Eric Harris’e şok tabancası yerine silahını ateşlediği için ikinci derece adam öldürmekten suçlu bulunmuştu.
Protestolar sokağa çıkma yasağına rağmen sürüyor
Brooklyn Center’da Çarşamba akşam sokağa çıkma yasağı olması ve belediye başkanı Mike Elliott göstericileri şiddete başvurmadan protesto etmeleri çağrısında bulunmasına rağmen, dördüncü akşamda da göstericiler ve polis arasında çatışma yaşandı.
Sokağa çıkma yasağının başlamasından bir saat önce polis, protestonun yasadışı olduğunu belirterek göstericilere dağılmaları çağrısında bulundu.
Göstericilerin dağılma emrinden kısa bir süre önce bazı protestocular polise cisim fırlattı, polis de gaz fişekleriyle karşılık verdi.
Bölgede demografik yapı son yıllarda değişti
Minneapolis kentinin kuzeyinde bulunan Brooklyn Center’ın demografik yapısı son yıllarda köklü şekilde değişti.
2000 yılında kentin yüzde 70’inden fazlası beyazdı. Bugünse kent nüfusunun çoğunluğu siyah, Asya kökenli ya da Latin kökenli.
Belediye Başkanı Mike Elliot da polis teşkilatında çok az sayıda beyaz olmayanların bulunduğunu belirtti.