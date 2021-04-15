Wright’ı Öldüren Polis Yargıç Karşısına Çıkıyor

ABD’nin Minnesota eyaletinde trafik kontrolu sırasında 20 yaşındaki siyah Daunte Wright’ı vurarak öldüren beyaz polis memuru Kim Potter yargıç karşısına çıkıyor.

İkinci derece adam öldürmekle suçlanan eski polis memuru Kim Potter’ın ilk duruşması video konferans uygulaması Zoom üzerinden yapılacak.

Polis memuru Kim Potter, Brooklyn Center’da yaşanan ve dört gündür protestocularla polis arasında çatışmalara yol açan olaydan iki gün sonra istifa etmişti.

Emniyet teşkilatından yapılan açıklamada, 26 yıldır polis teşkilatında görev yapan Potter’ın olay sırasında şok tabancası yerine silahını kullandığı, yani Wright’ı yanlışlıkla vurduğu belirtilmişti.

Minnesota yasalarına göre, Potter'ın ikinci derece adam öldürmekten mahkum edilmesi için savcılar, olayda “ağır ihmal” olduğunu ve Wright'a karşı eylemlerinde "mantıksız bir risk" aldığını göstermek zorunda.

Potter’ın suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis ve 20 bin dolar para cezası alması öngörülüyor.

Kim Potter trafik kontrolu sırasında bir başka polis memuruna eğitim veriyordu. Çarşamba günü gözaltına alınan Kim Potter bir gün sonra 100 bin dolarlık kefaleti ödemesinin ardından serbest kalmıştı.