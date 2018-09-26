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WSJ: ‘ABD Bazı Patriot’ları Ortadoğu’dan Çekiyor’

26.09.2018 20:16 | Son Güncelleme

Wall Street gazetesinin askeri yetkilileri kaynak gösterdiği haberine göre ABD, bazı hava savunma ve füze bataryası sistemlerini Ortadoğu’dan çıkartmaya hazırlanıyor

WSJ: ‘ABD Bazı Patriot’ları Ortadoğu’dan Çekiyor’

Wall Street gazetesinin askeri yetkilileri kaynak gösterdiği haberine göre ABD, bazı hava savunma ve füze bataryası sistemlerini Ortadoğu’dan çıkartmaya hazırlanıyor.

Habere göre Pentagon dört Patriot füze sistemini Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn’den gelecek ay çekecek. Haberde yeni uygulamanın Washington’un odak noktasının Orta Doğu’daki uzun süreli çatışmalardan Çin, Rusya ve İran’la yaşanan gerilime kaydığını gösterdiği belirtiliyor.

Habere göre ABD Kuveyt’ten iki, Ürdün ve Bahreyn’den birer Patriot füze sistemini çekmeye hazırlanıyor.

Bu yıl Tahran’la 2015’te yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilen ABD’nin İran’a yönelik söylemi gittikçe sertleşiyor. Anlaşma İran’ın nükleer çalışmalarını sınırlandırması karşılığında ekonomik yaptırımların hafifletilmesini öngörüyordu.

Öte yandan Rusya ve ABD, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesi, Suriye’deki çatışmalar ve 2016 başkanlık seçimine müdahalesiyle ilgili iddialar nedeniyle gerilim yaşıyor.

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